Авиаперевозчик предупреждает: процедура является добровольной. Взвешивать всех желающих пассажиров до 31 августа 2021 года.

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Зачем взвешивать пассажиров

Air Astana предлагает добровольное взвешивания пассажиров, а также ручной клади из соображений безопасности. Процесс продлится до 31 августа в аэропортах Алматы и Нур-Султан.

Предполетное взвешивание ведется в соответствии с правилами Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) с целью сбора статистических данных для установления баланса воздушного судна. Авиаперевозчик из Казахстана обновляет информацию каждые 5 лет.

Впоследствии их обработают и вычислят средний вес пассажира. Это влияет на работу авиасудна и безопасность в полете. Таким образом авиакомпания гарантирует, что самолет не упадет на хвост, не тронет взлетную полосу и ему хватит мощности, чтобы взлететь.

Интересно знать! Американские авиакомпании также недавно проводили такие исследования. По их данным, за последние несколько лет вес пассажиров увеличилось в среднем на 5-10%.