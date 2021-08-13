Авіаперевізник попереджає: процедура є добровільною. Зважуватимуть усіх охочих пасажирів до 31 серпня 2021 року.

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Навіщо зважувати пасажирів

Air Astana пропонує добровільне зважування пасажирів, а також ручної поклажі з міркувань безпеки. Процес триватиме до 31 серпня в аеропортах Алмати та Нур-султан.

Передпольотне зважування ведеться відповідно до правил Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) з метою збору статистичних даних для встановлення балансу повітряного судна. Авіаперевізник з Казахстану оновлює інформацію кожні 5 років.

Згодом їх оброблять та вирахують середню вагу пасажира. Це вливає на роботу авіасудна та безпеку в польоті. Таким чином авіакомпанія гарантує те, що літак не впаде на хвіст, не зачепить злітну смугу та йому вистачить потужності, аби злетіти.

Цікаво знати! Американські авіакомпанії також нещодавно проводили такі дослідження. За їхніми даними, за останні кілька років вага пасажирів збільшилась в середньому на 5-10%.