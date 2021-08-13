Авіаперевізник попереджає: процедура є добровільною. Зважуватимуть усіх охочих пасажирів до 31 серпня 2021 року.
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Навіщо зважувати пасажирів
Air Astana пропонує добровільне зважування пасажирів, а також ручної поклажі з міркувань безпеки. Процес триватиме до 31 серпня в аеропортах Алмати та Нур-султан.
Передпольотне зважування ведеться відповідно до правил Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) з метою збору статистичних даних для встановлення балансу повітряного судна. Авіаперевізник з Казахстану оновлює інформацію кожні 5 років.
Згодом їх оброблять та вирахують середню вагу пасажира. Це вливає на роботу авіасудна та безпеку в польоті. Таким чином авіакомпанія гарантує те, що літак не впаде на хвіст, не зачепить злітну смугу та йому вистачить потужності, аби злетіти.