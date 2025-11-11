Я знаю, за что туристы переплачивают, – опытная путешественница рассказала, как экономить в путешествии

Вы когда-нибудь возвращались из путешествия с мыслью, что потратили больше, чем планировали? Опытные путешественники говорят: большинство туристов переплачивают не из-за высоких цен, а из-за собственных ошибок – необдуманные бронирования, неправильный выбор времени или доверие красивой рекламе.

Гидеса с 7-летним опытом в туризме Ирина Белецкая отметила, что дешево – не означает все время спать в автобусе и есть сухпаек. Можно путешествовать бюджетно и при этом наслаждаться путешествием. Об этом сообщает 24 Канал.

Дешевые путешествия – не миф. Просто нужно разумно экономить. Потому что бывает, что ты сначала видишь хорошую цену, покупаешь, а потом удивляешься, почему получилось в два раза дороже. Я точно знаю, где туристы переплачивают, а где можно сэкономить,

– подчеркнула гидеса.

Какие есть лайфхаки для экономии в путешествиях?

Летать только с ручной кладью. Часто за багаж нужно заплатить так же как за билет. Бронировать туры или билеты надо заранее, потому что чем больше времени остается до нужной даты, тем дешевле все стоит. Выбирать туры с ночными переездами, чтобы не платить за ночь в отеле, но иметь целый день в городе. Использовать eSIM – это дешевле, чем роуминг. При оплате карточкой выбирать валюту страны, в которой находишься. Так будет выгоднее. Носить с собой многоразовую бутылку для воды, потому что в странах Европы часто можно набрать воду в фонтанчиках на улице и сэкономить пару евро. Есть там, где едят местные. Это не только дешевле, но и вкуснее и атмосфернее.

Издание Lonely Planet советует бюджетным путешественникам обходить пик сезона. Обычно летом или на Рождество цены в европейских странах растут из-за большого спроса. И перелет, и проживание в отелях, и даже экскурсии стоят дороже. Если у вас ограниченный бюджет, то лучше ехать в несезон.

Бюджетное и вкусное заведение можно распознать по посетителям – если среди гостей есть много пожилых людей, то здесь точно будет вкусно и недорого.

Какой совет дала другая путешественница?

Тревел-блогерка @sofia.rist тоже дала важный совет относительно того, как путешествовать по Европе. По ее словам, даже для бесплатного входа в музей нужно бронировать билет. Дело в том, что количество бесплатных билетов – ограничено. Поэтому в дни, когда европейские музеи предлагают свободный вход, вы все равно не можете зайти просто так. К слову, бронировать билет стоит чем раньше.