ЕС обновил список самых опасных стран для путешествий

Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) обновил карту COVID-19. Согласно ей, эпидемиологическая ситуация, по меньшей мере, в 14 странах значительно ухудшилась.

В них выявлено более 500 случаев инфицирования COVID-19 на 100 000 жителей за последние недели, а показатель положительных тестов достигает более 4%. Это критерии, по которым решают, кого относить к "темно-красному" перечню.

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Так, Агентство здравоохранения ЕС рекомендует всем, в том числе невакцинированным и тем, кто не переболел коронавирусом, воздерживаться от любых несущественных поездок в и из одной из следующих стран:

Самые опасные ("темно-красные") страны для путешествий:

Австрия;

Бельгия;

Чехия;

Болгария;

Хорватия;

Эстония;

Ирландия;

Нидерланды;

Латвия;

Литва;

Румыния;

Венгрия;

Словения;

Словакия.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), самый высокий уровень заражения COVID-19 сейчас зафиксирован в Нидерландах, Чехии и Румынии.

Помимо указанных выше стран от пандемии продолжают страдать Германия, Польша, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания, Исландия и Лихтенштейн. Они входят в "красный" список, ведь за последние две недели в них регистрируют более 200 случаев на 100 тысяч человек.

Поэтому поездки в эти районы тоже не рекомендуются, но не так сильно, как в "темно-красные" страны. Однако всем следует иметь при себе необходимые документы и быть осторожными во время поездки.

В то же время самыми безопасными для путешествий являются Франция, Португалия, Испания и Италия.