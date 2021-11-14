ЕС обновил список самых опасных стран для путешествий
Источник:SchengenVisaInfo.com.
Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) обновил карту COVID-19. Согласно ей, эпидемиологическая ситуация, по меньшей мере, в 14 странах значительно ухудшилась.
В них выявлено более 500 случаев инфицирования COVID-19 на 100 000 жителей за последние недели, а показатель положительных тестов достигает более 4%. Это критерии, по которым решают, кого относить к "темно-красному" перечню.
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Так, Агентство здравоохранения ЕС рекомендует всем, в том числе невакцинированным и тем, кто не переболел коронавирусом, воздерживаться от любых несущественных поездок в и из одной из следующих стран:
Самые опасные ("темно-красные") страны для путешествий:
- Австрия;
- Бельгия;
- Чехия;
- Болгария;
- Хорватия;
- Эстония;
- Ирландия;
- Нидерланды;
- Латвия;
- Литва;
- Румыния;
- Венгрия;
- Словения;
- Словакия.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), самый высокий уровень заражения COVID-19 сейчас зафиксирован в Нидерландах, Чехии и Румынии.
Помимо указанных выше стран от пандемии продолжают страдать Германия, Польша, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания, Исландия и Лихтенштейн. Они входят в "красный" список, ведь за последние две недели в них регистрируют более 200 случаев на 100 тысяч человек.
Поэтому поездки в эти районы тоже не рекомендуются, но не так сильно, как в "темно-красные" страны. Однако всем следует иметь при себе необходимые документы и быть осторожными во время поездки.
В то же время самыми безопасными для путешествий являются Франция, Португалия, Испания и Италия.