ЕС отложил обязательную плату за разрешение на безвизовые поездки: что известно

Европейский союз решил отложить введение так называемой Европейской системы информации о путешествиях и авторизации (ETIAS). Она предусматривает обязательный сбор в размере 7 евро за разрешение на безвизовые поездки.

Об этом свидетельствуют документы профильного агентства ЕС EU-LISA, находящегося в распоряжении "Европейской правды".

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Сбор за въезд в Европу отложили: когда начнет действовать

Евросоюз должен был ввести обязательную плату за въезд до конца 2021 года. Впрочем, сроки запуска несколько раз переносили, в частности стало известно, что ни 1 января, ни в начале года ETIAS не будет доступен.

Евросоюз отложил в завершение 2022 года запуск системы ETIAS, по которой путешественники из безвизовых стран должны платить сбор в 7 евро раз в три года для авторизации своих поездок, что означает, что эта оплата не станет обязательной для граждан Украины до 2023 года,

– говорится в сообщении.

В агентстве не планируют откладывать его запуск на следующий год. Сейчас в "единственном программном документе на 2022 – 2024 годы" агентства EU-LISA, запуск ETIAS запланирован на декабрь 2022 года.

Еврокомиссия подчеркивает, что введение в действие системы регистрации ETIAS не означает возвращения в визовый режим поездок в ЕС.

ETIAS: что значит для туристов

Жителям третьих стран, в том числе и украинцам с биометрическими паспортами, перед поездкой нужно будет проходить проверку, целью которой является содействие повышению внутренней безопасности и предотвращение нелегальной иммиграции, а также уменьшение задержек на границах.

Для этого они должны предварительно пройти регистрацию на специальном сайте и единовременно уплатить административный сбор в размере 7 евро.

Такое разрешение будет действовать 3 года или до истечения срока действия загранпаспорта или иного документа, зарегистрированного при оформлении заявки, в зависимости от того, что произойдет раньше.

Данная информация будет проверяться базами данных ЕС и Интерпола. Если запретов или замечаний не будет, турист получит разрешение на въезд в Шенгенскую зону. Однако его наличие не будет стопроцентной гарантией на въезд в Европу. Окончательное решение будет принимать пограничник.