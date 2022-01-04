Про це свідчать документи профільного агентства ЄС EU-LISA, що є у розпорядженні "Європейської правди".

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Збір за в'їзд до Європи відклали: коли почне діяти

Євросоюз мав запровадити обов'язкову плату за в'їзд до кінця 2021 року. Втім, терміни запуску декілька разів переносили, зокрема, стало відомо, що, ані 1 січня, ані на початку року ETIAS не буде доступний.

Євросоюз відклав на завершення 2022 року запуск системи ETIAS, за якою мандрівники з безвізових країн мають платити збір у 7 євро раз на три роки для авторизації своїх поїздок, що означає, що ця оплата не стане обов'язковою для громадян України до 2023 року,

– йдеться у повідомленні.

В агенції не планують відкладати його запуск на наступний рік. Наразі у "єдиному програмному документі на 2022 – 2024 роки" агенції EU-LISA, запуск ETIAS попередньо запланований на грудень 2022 року.

Єврокомісія підкреслює, що введення в дію системи реєстрації ETIAS не означає повернення до візового режиму поїздок до ЄС.

ETIAS: що означає для туристів

Жителям третіх країн, зокрема й українцям з біометричними паспортами перед поїздкою потрібно буде проходити перевірку, метою якої є сприяння підвищенню внутрішньої безпеки та запобігання нелегальній імміграції, а також зменшення затримок на кордонах.

Для цього вони повинні заздалегідь пройти реєстрацію на спеціальному сайті та одноразово сплатити адміністративний збір у розмірі 7 євро.

Важливо! Такий дозвіл буде діяти 3 роки або до закінчення терміну дії закордонного паспорта або іншого документа, зареєстрованого при оформленні заявки, в залежності від того, що станеться раніше.

Надана інформація перевірятиметься за базами даних ЄС та Інтерполу. Якщо заборон чи зауважень не буде, то турист отримає дозвіл на в'їзд у Шенгенську зону. Однак його наявність не буде стовідсотковою гарантією на в'їзд до Європи. Остаточне рішення прийматиме прикордонник.