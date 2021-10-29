ЕС не исключил Украину из "зеленого списка" для путешествий

Евросоюз в очередной раз обновил список "зеленых" стран. Пока оставил Украину в нем и добавил четыре государства.

Речь идет об Аргентине, Колумбии, Намибии и Перу. Со странами, входящими в список, рекомендуют постепенно отменять ограничения на несущественные путешествия в условиях пандемии.

К теме ЕС снова оставит Украину в "зеленом списке", – журналист

Совет ЕС обновил "зеленый список": кто остался в нем

На основе критериев и условий, изложенных в рекомендациях ЕС, с 28 октября 2021 года страны-члены должны постепенно отменить ограничения на поездки на внешних границах для граждан следующих стран:

Аргентина

Австралия

Бахрейн

Канада

Чили

Колумбия

Иордания

Кувейт

Намибия

Новая Зеландия

Перу

Катар

Руанда

Саудовская Аравия

Сингапур

Южная Корея

Украина

Объединенные Арабские Эмираты

Уругвай

Китай, при подтверждении взаимности

Отмечается, что необходимо постепенно отменить ограничения на поездки для специальных административных регионов Китая Гонконга и Макао.

Ассоциированные с Шенгенской зоной страны (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария) также принимают участие в этой рекомендации.

Критерии для определения третьих стран, которым следует отменить текущее ограничение на поездки, охватывают эпидемиологическую ситуацию и общую реакцию на COVID-19, а также надежность имеющейся информации и источников данных.

Этот перечень будут и дальше пересматриваться каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, будет обновляться.