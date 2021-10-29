ЕС не исключил Украину из "зеленого списка" для путешествий

29 октября 2021 , 15:26
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Источник:

сайт Европейского совета

Евросоюз в очередной раз обновил список "зеленых" стран. Пока оставил Украину в нем и добавил четыре государства.

Речь идет об Аргентине, Колумбии, Намибии и Перу. Со странами, входящими в список, рекомендуют постепенно отменять ограничения на несущественные путешествия в условиях пандемии.

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Совет ЕС обновил "зеленый список": кто остался в нем

На основе критериев и условий, изложенных в рекомендациях ЕС, с 28 октября 2021 года страны-члены должны постепенно отменить ограничения на поездки на внешних границах для граждан следующих стран:

  • Аргентина
  • Австралия
  • Бахрейн
  • Канада
  • Чили
  • Колумбия
  • Иордания
  • Кувейт
  • Намибия
  • Новая Зеландия
  • Перу
  • Катар
  • Руанда
  • Саудовская Аравия
  • Сингапур
  • Южная Корея
  • Украина
  • Объединенные Арабские Эмираты
  • Уругвай
  • Китай, при подтверждении взаимности

Отмечается, что необходимо постепенно отменить ограничения на поездки для специальных административных регионов Китая Гонконга и Макао.

Ассоциированные с Шенгенской зоной страны (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария) также принимают участие в этой рекомендации.

Критерии для определения третьих стран, которым следует отменить текущее ограничение на поездки, охватывают эпидемиологическую ситуацию и общую реакцию на COVID-19, а также надежность имеющейся информации и источников данных.

Обратите внимание! Этот перечень будут и дальше пересматриваться каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, будет обновляться.
Автор: Марта Касіянчук