В Египте выпал снег: в сети появились фото и видео заснеженных улиц

На берегу Средиземного моря в портовом городе Александрия неожиданно выпал снег. Синоптики утверждают, что Египет очутился под ударом европейского циклона.

В Александрии все замело снегом. Такое редкое явление смутило жителей города – они активно публиковали фотографии и видео заснеженных автомобилей и дорог.

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В египетской Александрии выпал снег

Так, в воскресенье на Египет надвинул циклон, вызвавший ливни и песчаные бури в разных частях страны. А ночью отметки термометра в центре Синайского полуострова упали до -2 градусов.

Сегодня утром египтяне наблюдали редкое для них явление – снегопад. Впрочем, снег продержался недолго, через несколько часов растаял.



В Египте выпал снег / Фото из фейсбука Cairo Scene



Заснеженная египетская Александрия / Фото из фейсбука Cairo Scene



Александрию в Египте замело снегом / Фото с твиттера @nyeusi_waasi



Улицы египетской Александрии утром 20 декабря / Фото с твиттера @nyeusi_waasi

В Египте выпал снег: видео заснеженных улиц



Египетскую Александрию заснежило: смотрите видео



Закрытые порты

Власти города не были готовы к резкому изменению погоды, поэтому приняли решение временно прекратить работу портов Александрия и Дехейла.

Решение было принято, чтобы обеспечить безопасность прохождения суден в порту и безопасность лиц и имущества,

– подчеркнул пресс-секретарь Александрийского порта Ахмед Берека.

Обучение в школах также было приостановлено до улучшения погодных условий.

Погода в Египте

В Генеральном управлении метеорологии Египта отмечают, что непогода продержится еще по крайней мере сутки.

Кроме того, прогнозируется ветер с песком, который приведет к снижению температуры и ухудшению видимости на дорогах. Также предполагается, что этой зимой в Египте будут наблюдать довольно холодную погоду.