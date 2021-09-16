Египет не признает украинские COVID-сертификаты – у туристов проблемы с въездом

У вакцинированных туристов из Украины возникают сложности с въездом в курортный Египет. Дело в том, что тамошние пограничники пока не признают украинские сертификаты о вакцинации.

Как известно, власти страны требуют, чтобы бумажный сертификат содержал QR-код. Поскольку в украинских больницах подтверждение о вакцинации печатают без такого кода – наши сертификаты в Египте не признают.

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Насчет электронного COVID-сертификата в приложении "Действие", то он содержит QR-код, однако пока Украина и Египет не договорились о взаимном признании такого вида документов.

Сейчас Египет принимает только сертификаты, которые предоставляют в напечатанном виде с подписями и печатями и с обязательным QR-кодом. Поскольку сертификаты украинского образца не имеют QR-кода, туристам для въезда в Египет необходимо делать ПЦР-тест,

– сообщили в посольстве Египта в Украине.

В результате туристы, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса, должны сделать тест на COVID-19 перед въездом в Египет, не позднее чем за 72 часа.

По данным консульской службы МИД Украины, если путешественник летит в курортные города – Хургада, Шарм-эль-Шейх, Марса-Алам и Таба, тест можно сделать по прилету. Его стоимость составляет 30 долларов.

В Египте запустили украиноязычную "горячую линию" для туристов

Уже с 1 сентября украинские туристы в Египте получили доступ к горячей линии помощи и туристического сопровождения на украинском языке.

Позвонив на горячую линию, туристы смогут на родном языке получить все необходимые консультации по отдыху и в экстренных ситуациях, в частности, в случае необходимости госпитализации или лечения от COVID-19.

Номер горячей линии – 196-54.

Отметим, ранее власти Египта приняла решение построить новый элитный курорт на севере Шарм-эль-Шейха. Комплекс появится на полупустынной области у рифа Рас Джамили.