Wizz Air забрал из продажи билеты на 10 рейсов из Украины: перечень отмененных направлений

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air отменила рейсы по 84 направлениям по Европе. Также из продажи забрали авиабилеты на несколько маршрутов из Украины.

Wizz Air не исключает восстановления некоторых из отмененных маршрутов или продолжения отмены новых рейсов.

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Wizz Air отменил 10 рейсов из Украины

Так, лоукостер отменил из Украины отдельные маршруты из Харькова, Запорожья, Одессы, Киева и Львова.

Какие рейсы отсутствуют в продаже: список

Харьков – Венеция; Запорожье – Будапешт; Запорожье – Дортмунд; Запорожье – Милан; Одесса – Болонья; Одесса – Гданьск; Одесса – Катовице; Киев – Ганновер; Львов – Верона; Львов – Щецин.

Кроме того, Wizz Air внес изменения в летнее расписание и перенес запуск или рестарт нескольких рейсов из Украины, в частности из Киева в Малагу, из Львова в Афины, Салоники, Венецию, Ниццу и Братиславу, из Одессы во Вроцлав, из Запорожья в Вену и из Харькова в Пардубице.

Отмененые рейсы Wizz Air: коротко

Около трети из 84 сокращенных европейских маршрутов Wizz Air касается Италии.

Больше всего от отмененных направлений пострадала Вена, откуда прекращены 12 маршрутов, из Ларнаки отменено 8, из Варшавы – 7, из Неаполя – 6, из Гданьска, Милана и Эйндховена – по 5.

Также будут сокращены рейсы в норвежский город Буде из Гданьска и на популярный у туристов турецкий курорт Бодрум, отправляющийся из Рима.