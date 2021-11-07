Wizz Air впервые запускает рейсы из Киева на морской курорт Паланга
Источник:avianews.com
Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air заявила о запуске нового направления из Киева. Лоукостер полетит на литовский морской курорт Паланга на берегу Балтийского моря.
Первый рейс намечен на 29 марта 2022 года.
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Как известно, рейсы будут выполняться из аэропорта "Киев" (Жуляны) в аэропорт Паланга дважды в неделю – каждый вторник и субботу.
Расписание движения:
- Киев 12:35 – Паланга 14:20;
- Паланга 14:55 – Киев 16:35.
Стоимость билетов
Билеты на новое направление доступны с ценой от 809 гривен в одну сторону и от 1 618 гривен в обе.
Если вы являетесь участником Wizz Discount Club, то билеты обойдутся от 539 гривен.
Дешевые билеты предусматривают перевозку только маленькой единицы ручной клади размером 40x30x20 сантиметров и весом 10 килограммов.
Забронировать билеты можно на официальном сайте авиакомпании Wizz Air. Также рекомендуем воспользоваться сервисами Timetable и Kiwi.Обратите внимание! Подробности об открытых странах и условиях въезда для украинцев – читайте на сайте консульской службы МИД Украины.
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