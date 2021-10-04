Wizz Air возобновляет полеты из Киева в Стокгольм: стоимость билетов и условия въезда
Источник:avianews.com
Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air перезапустит рейс из Киева в Стокгольм, который ранее закрыла. В 2019 году полеты по этому направлению перестал выполнять лоукостер Ryanair.
Wizz Air летал в Стокгольм с 2010 года, однако внезапно прекратил. Детали о перезапуске направления – читайте дальше!
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Wizz Air возобновляет рейсы Киев – Стокгольм
Рейсы будут выполняться из аэропорта "Киев" (Жуляны) в аэропорт Стокгольм Скавста (NYO) дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям. Первый запланирован 16 декабря.
Расписание движения
- Киев – Стокгольм – 6:10 (вылет) – 7:55 (прилет);
- Стокгольм – Киев – 8:25 (вылет) – 12:05 (прилет).
Стоимость билетов
Самые дешевые билеты доступны по цене от 809 гривен (25 евро) в одну сторону.
В стоимость входит только маленькая единица ручной клади размером 40x30x20 сантиметров.
Отмечается, что этот рейс Wizz Air возобновит прямое авиасообщение между Украиной и Швецией, так как сейчас прямые перелеты между странами отсутствуют.
Условия въезда в Швецию
Как информирует консульская служба МИД Украины, с 26.07.2021 года восстановлено режим въезда в Королевство Швеция для граждан Украины для осуществления необязательных поездок, в том числе с туристической целью. Для этого необходимо иметь:
- вакцинированным лицам – COVID-сертификат о полной вакцинации в приложении "Дія";
- невакцинированным – перед въездом пройти ПЦР-тест или тест на антиген, сделанный не более чем за 72 часа.
Перечень вакцин, одобренных Швецией:
- Comirnaty (BioNtech Tozinameran);
- Spikevax (Moderna);
- Vaxzevria (AstraZeneca);
- Janssen;
- AstraZeneca / SKBio;
- COVISHIELD;
- BIBP / Sinopharm;
- CoronaVac (Sinovac).
Отметим, ранее лоукостер Wizz Air вошел в список 10 лучших бюджетных авиакомпаний Европы 2021 по версии Skytrax.