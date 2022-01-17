Wizz Air устроил однодневную распродажу: билеты из Украины от 5 евро

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air устроила однодневную распродажу. Билеты из разных городов Украины можно купить по цене от 179 гривен (5 евро).

Однако есть несколько нюансов, которые следует учесть перед бронированием.

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Быстрая распродажа в Wizz Air

Дешевые билеты (от 5 евро) доступны на выбранных маршрутах из городов Украины. Например, можно полететь из Харькова и Львова в Ларнаку, Берлин, Варшаву, Вроцлав и т.д.

Кроме того, в системе бронирования авиакомпании есть много билетов от 279 гривен (9 евро).

Условия акции:

распродажа будет продолжаться до 17 января 2022 года включительно и распространяется на отдельные рейсы до 28 февраля 2022 года;

и распространяется на отдельные рейсы до 28 февраля 2022 года; скидка применяется только для стоимости тарифа, но не влияет на административный сбор;

рекламная акция не распространяется на групповые бронирования;

стоимость самых дешевых билетов предполагает перевозку только маленькой ручной клади размером 40x30x20 сантиметров;

забронировать билеты можно на официальном сайте Wizz Air и в мобильном приложении WIZZ.



Детали распродажи Wizz Air / Скриншот с сайта авиакомпании