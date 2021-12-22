Wizz Air отменяет 84 рейса: какие направления больше не будут обслуживаться

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air объявила об отмене 84 маршрутов. Треть из них – рейсы в Италию.

Известно, что в списке рейсов будут удалены некоторые рейсы по ЕС и международные маршруты. Рассказываем, каких именно стран коснуться сокращения.

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Что известно об отмене рейсов Wizz Air

22 декабря стало известно, что Wizz Air прекратит свои рейсы в:

норвежский город Буде. В частности, будут сокращены рейсы по маршруту Буде из Гданьска (Польша).

Популярный среди туристов турецкий курорт Бодрум, отправляющийся из Рима.

Также больше не будут обслуживаться маршруты в Болонью и Неаполь.

Сообщается, что от отмененных сообщений больше всего пострадал аэропорт Вены, поскольку от него было отменено 12 маршрутов — Альгеро, Шарлеруа, Кельн, Дортмунд, Эйндховен, Фару, Мадрид, Менорка, Осло, Скавста, Таллин и Варшава. Австрийский аэропорт и Wizz Air объединились в 2018 году, позже продемонстрировав значительный рост бюджетных рейсов. Заполняемость рейсов компании в этом аэропорту достигла 12,3 миллиона мест в 2019 году.

Ознакомиться с полным списком отмененных рейсов можно по ссылке. Что касается украинских аэропортов – Wizz Air сократила направление Харьков – Венеция Тревизо. Для путешественников, которые летают с пересадками, следует знать о сокращении рейсов из Кракова, Варшавы и Кишинева.