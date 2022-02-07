Wizz Air анонсировал новые рейсы: детали запуска

7 февраля 2022 , 15:11
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Источник:

lowcost.ua

Венгерский лоукостер Wizz Air решил расширить свою маршрутную сеть. Речь идет о весеннем и летнем периоде.

В частности, авиаперевозчик запустит новые рейсы из Лондона и Албании. Подробности читайте дальше!

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Новые рейсы Wizz Air из Лондона

В феврале – марте авиакомпания запускает новые направления из аэропорта Лондон-Гатвик в Италию и Болгарию.

Так, с 30 января авиакомпания уже начала выполнять рейсы в болгарскую Варну – по понедельникам, вторникам, пятницам и воскресеньям.

На февраль Wizz запланировал рейсы в Бургас с частотой полетов два раза в неделю – каждый вторник и субботу. Впоследствии количество рейсов увеличат до трех.

Рейсы в Венецию будут выполняться с 3 марта ежедневно, кроме вторника и субботы. А с 29 марта Wizz Air будет летать в Палермо дважды в неделю – каждый вторник и субботу.


Карта новых рейсов из Лондона / Фото Wizz Air

Новые рейсы Wizz Air из Албании

Авиакомпания сообщила, что в апреле начнет выполнять два новых рейса из Тираны. Первый из них в немецкий Фридрихсхафен – каждый день, кроме вторника и воскресенья. А второй – в Римини в Италии, каждый вторник и субботу.

Также с 1 июня из албанского Кукеса запланированы рейсы в Баден-Баден, а с 3 июня во французско-швейцарский аэропорт Базель-Мулуз-Фрайбург.

Кроме того, с 4 июня каждый вторник и субботу Wizz Air будет летать из Кукеса в Вену, Мюнхен и Мемминген.


Карта новых рейсов из Албании / Фото Wizz Air

Обратите внимание! Ознакомиться с полной картой направлений лоукостера Wizz Air можно по ссылке. А забронировать билеты – на официальном сайте авиакомпании и в мобильном приложении WIZZ.
Автор: Марта Касіянчук