От сабли Мазепы до пояса Усика: легендарную выставку Ukraine WOW теперь можно увидеть онлайн

Культурные мероприятия всё чаще выходят за пределы привычных пространств, позволяя людям знакомиться с искусством и историей в новых форматах. Именно так и произошло с выставкой Ukraine WOW, которая получила онлайн-версию.

Теперь украинскую культуру и историю можно изучать, не привязываясь к месту. Выставку Ukraine WOW перевели в цифровой формат, благодаря чему посетители со всего мира получили доступ к её экспозиции онлайн.

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Что известно об онлайн-версии Ukraine WOW?

Ukraine WOW – это интерактивная выставка, которая рассказывает об Украине через более чем сотню экспонатов и десятки тематических зон. Ранее она работала в помещении на 14-м пути Центрального железнодорожного вокзала Киева с 26 сентября по 11 января. Теперь виртуальные посетители могут осмотреть экспозицию онлайн: увидеть саблю гетмана Ивана Мазепы, чемпионский пояс боксера Александра Усика, ознакомиться с историями украинских воинов, правителей, мыслителей и художников.

Как выглядит выставка при просмотре онлайн / скриншоты с платформы eMuseum

Также в цифровом формате доступны интерактивные зоны, в частности "Туннель любви" и "Замерзший пруд". Пользователи могут пройти викторину, прочитать материалы на украинском и английском языках и изучить выставку в любое удобное время.

Виртуальный тур был создан на платформе eMuseum при поддержке Visa. Кроме того, на сайте Visa доступна VR-версия выставки Ukraine WOW. За время работы в Киеве выставку посетили более 250 тысяч человек из всех регионов Украины и более чем 30 других стран. Более 50 тысяч посетителей смогли попасть на неё бесплатно, а более 12 миллионов гривен было перечислено на поддержку музеев и благотворительных фондов.

За три с половиной месяца работы Ukraine WOW не было ни одного дня, чтобы нас не спрашивали, будет ли выставка путешествовать, откроется ли за рубежом. Теперь каждый сможет побывать на Ukraine WOW,

– отметили руководительницы проекта Ярослава Гресь и Юлия Соловей.

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Они также добавили, что онлайн-посетители смогут увидеть крымское золото, поле из 110 тысяч колосков, статуэтки "Оскар", BAFTA, "Евровидение", спортивные кубки и вагон объединения, в котором в 1918 году УНР и ЗУНР подписали договор об объединении в одну соборную Украину.

Ukraine WOW стала пространством, где украинское наследие ожило благодаря современным идеям и технологиям. Теперь, благодаря современным технологиям, выставка доступна отовсюду, где бы вы ни находились,

– прокомментировала вице-президент Visa в Украине Татьяна Черная.