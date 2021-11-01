Вырабатывали больше углекислого газа, чем поглощали: ЮНЕСКО назвала 10 вредных для планеты лесов
Международная организация ЮНЕСКО назвала десять вредных для планеты охраняемых лесов. За последние 20 лет они производили больше углекислого газа, чем поглощали.
Общая площадь лесов всемирного наследия – 69 миллионов гектаров. Каждый год они вместе поглощают 190 миллионов тонн CO₂.
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ЮНЕСКО назвала вредные для планеты леса
Причиной такого положения является незаконная вырубка деревьев и превращение лесов в сельскохозяйственные угодья.
Кроме того, много углекислого газа выделяется из-за пожаров, случающихся после длительного периода засухи. Она вызвана изменением климата.
Все леса должны стать активом в борьбе с изменением климата. Вывод нашего доклада о том, что даже некоторые из самых знаковых и лучше охраняемых лесов, действительно могут способствовать изменению климата,
– сказал врач Талес Карвальо Резенде из ЮНЕСКО.
По его словам, это вызывает тревогу и свидетельствует о серьезности этой чрезвычайной климатической ситуации.
10 охраняемых вредных для планеты лесов
- тропический лес на Суматре (Индонезия);
- биосферный заповедник Рио-Платано (Гондурас);
- национальный парк Йосемити (США);
- международный парк мира Уотертон-Глейшер (Канада);
- горы Барбертон-Махонджва (ЮАР);
- парк Кинобаллу (Малайзия);
- бассейн озера Увс-Нуур (Россия, Монголия);
- национальный парк Гранд-Каньон (США);
- район Больших Голубых гор (Австралия);
- национальный парк Морн-Труа-Питон (Доминика).
В отчете настоятельно призывается обеспечить надежную и устойчивую защиту объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и окружающих ландшафтов, чтобы гарантировать, что их леса могут продолжать действовать как мощные поглотители углекислого газа и накопители для будущих поколений.
Для достижения этого, отчет рекомендует быстро реагировать на события, связанные с климатом, а также поддерживать и укреплять экологическую связь путем улучшения управления ландшафтом.