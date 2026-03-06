Без русского шансона и пьяных туристов: как выбрать "безопасный" отель в Египте

Сегодня для многих украинцев отпуск за границей перестал быть вопросом только цены или красивого пляжа. В популярных курортах, в частности в Египте, туристы все чаще обращают внимание на еще один фактор – не придется ли отдыхать рядом с россиянами. Ведь никто не хочет сталкиваться с "русским миром" в отпуске, вместе с его шансоном у бассейна и пьяными "руссо туристо".

Россияне любят отдых в Египте, поэтому выбрать отель, где их нет и можно спокойно наслаждаться красотой Красного моря, – задача со звездочкой. Туристическая компания @okay_tour поделилась советами, которые помогут спланировать спокойный отдых с минимальными шансами наткнуться на "русский мир".

Как выбрать отель в Египте, чтобы не было русских?

"Хочу в Египет, но чтобы без россиян", – эту просьбу мы слышим в последнее время чаще, чем: "Хочу первую линию". Мы все понимаем почему. Отдых – это про восстановление менталки, а не про новые триггеры. Можно ли гарантировать 100% "стерильную зону"? Нет. Но есть огромная разница: быть в окружении 80% или встретить пять тихих персонажей, которые прячутся среди немцев или итальянцев,

– рассказали в туристической компании.

1. История отеля

В Египте есть отели, номера в которых выкупают туристические операторы, которые ориентированы на российский рынок. Среди них Fun&Sun, Pegas, Coral. В то же время есть операторы, которые сотрудничают с европейцами, – TUI Group и DER Touristik.

Кроме того, надо обращать внимание на сеть отеля. Например, в Jaz, Steigenberger, TUI Blue/Robinson/Magic Life и Iberotel россияне не поедут – дорого, "скучно" и никто не включает Лепса.

2. Курорт

Шарм-эш-Шейх – это самый русифицированный курорт из-за того, что сюда летают прямые чартеры из России. То же касается и бюджетной Хургады.

Россиян точно меньше на курорте Марса-Алам, потому что российские самолеты сюда не летают, а также в Сома-Бей и Макади-Бей.

На курорте Марса-Алам в основном отдыхают европейцы / Фото Depositphotos

3. Возрастные ограничения

Россияне в основном едут на море целым "кланом" – с детьми, бабушками, кумовьями и троюродными тетями. Поэтому отели с ограничениями "18+" им точно не подходят. Основные туристы в отелях Adults Only зимой – это европейские пенсионеры, а они – лучшие соседи.

4. Анимация и язык

Если на сайте отеля или в Google есть русскоязычные отзывы о "веселой анимации и дискотеке", то такой отель лучше обходить. Обращайте внимание на отели с концепцией Soft Animation – это йога, живая музыка, вечерние шоу и никаких пьяных "руссо туристо".

5. Дешевые 5-звездочные отели

Выгодная цена на хороший отель может быть очень соблазнительной, но именно такие отели ориентируются на русских туристов. Если вы видите значительно более низкую цену на отель с 5 звездами, то лучше его избегать, если не хотите провести отпуск вместе с россиянами. Кстати, это касается и популярного Rixos.

Обратите внимание! Украинские турагенты Елена Матвияс и Екатерина Козлова рассказали 24 Каналу, где выгоднее всего отдыхать по системе "все включено". В список попали Турция и Египет. Дело в том, что именно в этих странах отели предлагают действительно наполненный отдых. Здесь в all inclusive входит все – аквапарки, безлимитное питание, программа и тому подобное.

Отдых в Египте / Фото Depositphotos

Безопасно ли сейчас ехать в Египет?

Учитывая ситуацию на Ближнем Востоке, у туристов возникает вопрос – а безопасно ли сейчас ехать в Египет, если уже забронировал отдых? Как пишет Visit Ukraine, правительства стран пока не предостерегали своих граждан от поездок на курорты Египта – здесь безопасно.

Однако есть ограничения для определенных регионов – не стоит ехать в районы в 20 километрах от границы с Ливией, в Северный Синай и территории вблизи военных и объектов безопасности.