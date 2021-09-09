Вторая жизнь пластика: на станции "Академик Вернадский" будут перерабатывать мусор на сувениры

Украинская антарктическая станция "Академик Вернадский" присоединилась к экоинициативе по переработке мусора. Работники получили новое оборудование, благодаря которому пластик получит вторую жизнь и превратится в сувениры.

Перерабатывать пластик, маркированного "02" – это крышечки от пластиковых бутылок и флаконы из-под бытовой химии. Благодаря этому количество мусора, которое приходится вывозить из Антарктиды, уменьшится.

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Переработка пластика в сувениры

Деваться отходам в Антарктике некуда – потому все научные сотрудники отдельно сортируют металл, стекло, пластик и картон. А потом – вывозят этот мусор на судне на материк. Оборудование для переработки облегчит этот процесс.

Ответственное отношение к экологии и менеджмента отходов – мировой тренд и наша ответственность. У нас еще куча идей, как улучшить экологическое состояние у станции – сейчас мы работаем над проектом очистных сооружений, которые помогут полностью очистить бытовые стоки станции,

– сказал заместитель директора Национального антарктического научного центра Вячеслав Марченко.

Научная станция "Академик Вернадский" является одной из самых посещаемых в Антарктиде. До пандемии ледовый материк посещало около 50 тысяч туристов, из них 10% – украинскую станцию. Мусор они привозили и увозили с собой. Теперь его можно будет превратить в сердечки, пингвинов и другие сувениры, вдохнув в антарктический пластик вторую жизнь.