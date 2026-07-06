Воры охотятся за телефонами и украшениями: туристов предупредили о кражах на популярном острове

Туристам, планирующим в ближайшее время отдохнуть на индонезийском острове Бали, рекомендуется быть особенно внимательными к своим личным вещам. В последнее время на острове фиксируется все больше случаев карманных краж и похищения ценностей.

Об ухудшении ситуации рассказала тревел-блогер Саманта, пишет Daily Mail. Она регулярно делится советами для путешественников, посещающих Бали. По ее словам, местные жители все чаще сообщают об увеличении числа таких преступлений.

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На что охотятся воры на Бали?

По словам блогерши, чаще всего случаи касаются краж мобильных телефонов и ювелирных украшений, особенно цепочек.

Чаще всего воры нападают со скутера или мотоцикла. Злоумышленники проезжают мимо человека, резко срывают украшение и сразу же убегают. Из-за этого потерпевшие могут даже получить травмы.

Ситуация сейчас действительно довольно плохая, не буду врать. Меня предупреждали об этом уже многие местные друзья,

– отметила блогерша.

Саманта советует не привлекать к себе лишнего внимания дорогим телефоном или украшениями. Ценные вещи лучше прятать в сумку и пристально за ними следить. Что важно, сумку следует носить с противоположной проезжей части стороны, чтобы воры на скутерах не смогли ее выхватить на ходу.

На Бали воруют телефоны и украшения: смотрите видео

В свою очередь эксперт по путешествиям Ангус Кидман отметил, что туристам стоит позаботиться о собственной безопасности в отдаленных уголках планеты. Он советует перед поездкой оформить туристическую страховку, предусматривающую компенсацию в случае кражи телефона.

В целом туристам на Бали рекомендуют внимательно следить за своими вещами во время прогулок, в крупных торговых центрах, в переполненном общественном транспорте, ночных клубах и даже на частных виллах.

Сколько стоит жизнь на Бали?

Украинец, переехавший жить на Бали, рассказал о жизни на острове. По его словам, она в разы дешевле, чем во Львове. Он привел несколько типичных ежемесячных расходов для сравнения.