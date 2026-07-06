Воры охотятся за телефонами и украшениями: туристов предупредили о кражах на популярном острове
Туристам, планирующим в ближайшее время отдохнуть на индонезийском острове Бали, рекомендуется быть особенно внимательными к своим личным вещам. В последнее время на острове фиксируется все больше случаев карманных краж и похищения ценностей.
Об ухудшении ситуации рассказала тревел-блогер Саманта, пишет Daily Mail. Она регулярно делится советами для путешественников, посещающих Бали. По ее словам, местные жители все чаще сообщают об увеличении числа таких преступлений.
Читайте также : Туристка в Австралии заподозрила гидов в обмане, но правда оказалась гораздо страшнее
На что охотятся воры на Бали?
По словам блогерши, чаще всего случаи касаются краж мобильных телефонов и ювелирных украшений, особенно цепочек.
Чаще всего воры нападают со скутера или мотоцикла. Злоумышленники проезжают мимо человека, резко срывают украшение и сразу же убегают. Из-за этого потерпевшие могут даже получить травмы.
Ситуация сейчас действительно довольно плохая, не буду врать. Меня предупреждали об этом уже многие местные друзья,
– отметила блогерша.
Саманта советует не привлекать к себе лишнего внимания дорогим телефоном или украшениями. Ценные вещи лучше прятать в сумку и пристально за ними следить. Что важно, сумку следует носить с противоположной проезжей части стороны, чтобы воры на скутерах не смогли ее выхватить на ходу.
На Бали воруют телефоны и украшения: смотрите видео
В свою очередь эксперт по путешествиям Ангус Кидман отметил, что туристам стоит позаботиться о собственной безопасности в отдаленных уголках планеты. Он советует перед поездкой оформить туристическую страховку, предусматривающую компенсацию в случае кражи телефона.
В целом туристам на Бали рекомендуют внимательно следить за своими вещами во время прогулок, в крупных торговых центрах, в переполненном общественном транспорте, ночных клубах и даже на частных виллах.
Сколько стоит жизнь на Бали?
Украинец, переехавший жить на Бали, рассказал о жизни на острове. По его словам, она в разы дешевле, чем во Львове. Он привел несколько типичных ежемесячных расходов для сравнения.
- Вилла на месяц для 4 человек – 1100 долларов в месяц с учетом оплаты за интернет. Домик на двоих можно найти уже за половину этой цены.
- Питание в заведениях – блюдо с напитком обычно обходится в среднем в 300–400 гривен.
- Мототакси – по городу стоит 30–40 гривен. По его словам, даже 300 гривен здесь трудно потратить на поездки.