Вы не поверите, какими могут быть библиотеки: вот 10 самых красивых в мире
В мире есть немало библиотек, которые поражают не только своими фондами. Их считают архитектурными шедеврами и культурными символами.
24 Канал предлагает вам посмотреть на 10 самых красивых библиотек в мире. Это особенно актуально ко Всеукраинскому дню библиотек, который как раз и отмечают 30 сентября.
Какие библиотеки в мире имеют не менее интересный вид, чем содержание?
Разнообразие красивых библиотек в мире очень большое. И все же мы попытались сформировать список, который хорошо сочетает исторические и современные библиотеки, различные стили архитектуры, а также и географию.
Библиотека Конгресса в Вашингтоне, США. Это самая большая библиотека мира, известна роскошными интерьерами в стиле боз-ар (сочетание ренессанса и барокко).
Library of Congress: смотрите видео a_brosofficial25
Национальная библиотека Австрии в Вене. Это настоящий дворец с барочным интерьером с фресками и мраморными колоннами.
Österreichische Nationalbibliothe: смотрите видео planbvoyage
Страговский монастырь в Праге, Чехия. Это библиотека с уникальными деревянными шкафами, хранящими книги с XII века.
Strahov Library: смотрите видео macktravels68
Библиотека Святой Женевьевы в Париже, Франция. Здесь – классическая архитектура XIX века, которая вдохновляла даже Виктора Гюго.
Bibliothèque Sainte-Geneviève: смотрите видео vivante8611
Библиотека колледжа Тринити в Дублине, Ирландия. Особенно известна ее Long Room из темного дерева, где хранят "Келлскую книгу".
Trinity College Library, Dublin: смотрите видео djmariovalens
Национальная китайская библиотека в Пекине. Одна из крупнейших в мире, с современной архитектурой и просто огромными читальными залами, особенно в комплексе в районе Тунчжоу.
National Library of China: смотрите видео TravelinChina
Библиотека Штутгарта в Германии. Это ультрасовременный кубический дом, внутри – все белое, что дает ощущение пространства и света.
Stadtbücherei Stuttgart: смотрите видео HemaExplores
Александрийская библиотека в Египте. Речь о современном возрождении легендарной античной библиотеки.
Bibliotheca Alexandrina: смотрите видео marwanojaimie
Португальская королевская читальня в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Шедевр 1887 года, напоминает собор с 4-этажными стеллажами.
Real Gabinete Português de Leitura: смотрите видео Rosinhavlog
Библиотека имени Джона Райландса в Манчестере, Великобритания. Неоготическая жемчужина 1900 года, на нее говорят – "Хогвартс в реальности".
John Rylands Library: смотрите видео SmR_Travails
На какие еще неординарные библиотеки стоит обратить внимание любознательному уму?
- Это самая старая библиотека мира – Библиотека монастыря Святой Екатерины на Синае в Египте. Она основана в VI веке и до сих пор функционирует и имеет уникальную коллекцию древних рукописей.
- А сама старая действующая публичная библиотека – это Библиотека Малатестиана в Чезени, что в Италии. Ее открыли в 1454 году, и, что интересно, там до сих пор хранят оригинальную деревянную мебель.
- И как не вспомнить о самой красивой библиотеке Украины. Конечно, ее сложно определить – много претендентов, но чаще всего вспоминают о Львовской национальной научной библиотеке имени Василия Стефаника – благодаря неоготической архитектуре, историческому шарму и богатой коллекции.
Частые вопросы
Какие библиотеки вошли в список самых красивых в мире?
В список самых красивых библиотек вошли Библиотека Конгресса в Вашингтоне, Национальная библиотека Австрии в Вене, Страговский монастырь в Праге, Библиотека Святой Женевьевы в Париже, Библиотека колледжа Тринити в Дублине, Национальная библиотека Китая в Пекине, Библиотека Штутгарта в Германии, Александрийская библиотека в Египте, Португальская королевская читальня в Рио-де-Жанейро и Библиотека имени Джона Райландса в Манчестере.
Почему важно обращать внимание на архитектуру библиотек?
Архитектура библиотек имеет важное значение, поскольку она не только влияет на эстетическое восприятие пространства, но и стимулирует интерес к знаниям. Величественные интерьеры и уникальные стили могут вдохновлять посетителей на более глубокое погружение в мир литературы и науки. Кроме того, архитектурные особенности часто раскрывают исторический контекст и культурные традиции, что делает библиотеки важными культурными памятниками.
Какая библиотека считается самой большой в мире и чем она известна?
Библиотека Конгресса в Вашингтоне, США, считается самой большой библиотекой в мире. Она известна роскошными интерьерами в стиле боз-ар, сочетающий элементы ренессанса и барокко.