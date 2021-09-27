Всемирный день туризма: локации Украины, которые следует посетить хотя бы раз в жизни

Уже традиционно 27 сентября во всем мире отмечают День туризма. Отличным вариантом его проведения будет путешествие по Украине. В нашей стране на каждом шагу прячутся живописные каньоны, озера, дворцы, пещеры и многое другое.

Ежегодно отдыхающие со всех уголков государства и из-за рубежа находят новые места, чтобы насладиться еще неизведанными красотами. Однако есть локации, которые просто must visit для каждого туриста.

Читайте также Карпаты или морские курорты: где в этом году чаще отдыхали украинцы

Локации Украины, которые следует посетить каждому

Озеро Синевир

Одно из 7 чудес Украины, которое возникло более 10 тысяч лет назад. Синевир считается одним из самых красивых озер в Карпатах и одной из самых интересных памяток Закарпатья.

Синевирское озеро расположено на высоте более 900 метров. Глубина колеблется от 10 до 12 метров, местами достигает 24 метров, но из-за прозрачности воды возникает обманчивое впечатление, что дно – совсем близко.



Озеро Синевир / Фото с инстаграма @ pavlenko.raw

Загадочность этого места очарует навсегда, вам захочется узнать все тайны Морского глаза.

Дземброня

Самое высокогорное село нашей страны отлично подходит для старта увлекательного путешествия живописным Черногорским хребтом. Тишина, чистый горный воздух, роскошные виды, леса, луга – это и не только привлекает к селу Дземброня тысячи туристов.

Его нельзя сравнить ни с чем, ведь оно ни на что не похоже. Сюда едут люди в поисках истины, спокойствия и абсолютной красоты.



Село Дземброня / Фото с инстаграма @ bro.tour

Аскания-Нова

Уникальный биосферный заповедник в Херсонской области – еще одно чудо Украины. Этот участок степи никогда не обрабатывался человеком, а сегодня является одной из самых любимых локаций сафари-туристов.

Сюда отправляются, чтобы увидеть зебр, южноамериканских верблюдов, индийских и африканских антилоп, оленей, павлинов и многие другие представители животного мира.



Аскания-Нова / Фото с инстаграма @incrediblefelix

Интересно, что NASA внесла заповедник в рейтинг мест, чья энергетика производит мощное целебное воздействие на все живое.

Тоннель любви

Это одна из самых интересных и популярных достопримечательностей Украины. На самом деле тоннель является частью железнодорожного полотна, которым до сих пор курсируют поезда. Благодаря тому, что во время движения поезда обламывают маленькие веточки, тоннель имеет хорошую форму овала.

Мало кто знает, что несколько лет назад японский режиссер Акийоши Имазаки снял здесь полнометражный фильм, который может смотреть весь мир.



Тоннель любви осенью / Фото с инстаграма @sergiystepanenko

Интересно Путешествие в Подольские Товтры: дворец Орловских, Малиевецкий водопад и "средневековая" башня

Озеро Сиваш

Одно из самых популярных озер в Украине находится в Херсонской области. Говорят, что озеро – это остатки древнего Лемурийского моря.

Его часто называют Мертвым морем Украины, ведь вода здесь выталкивает на поверхность – утонуть не удастся. Лемурийское озеро имеет лечебные свойства и огромное содержание минералов. Это невероятно красивое место отличается от других озер своим насыщенным розовым цветом.