Впервые за 60 лет: в Великобритании отреставрируют Стоунхендж

В Великобритании впервые за 60 лет началась реставрация знаменитого Стоунхенджа. Причиной стало частичное разрушение конструкций.

На памятнике поврежденные столбы, перегородки и специальный раствор, что их скрепляет. Это было выявлено во время лазерного сканирования.

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На месте реставрационных работ будут установлены леса, чтобы специалисты-консерваторы смогли добраться до верхушки камней и заменить испорченный бетонный раствор на известковую смесь.



В Великобритании отреставрируют Стоунхендж / Фото "Английское наследие"

Отмечается, что ремонт планируется завершить за две недели.

Четыре с половиной тысячи лет ударов ветром и дождем создали трещины и дыры на поверхности камня,

– заявила старшая куратор Гезер Себир.

Она добавила, что меры, которые сейчас принимаются, необходимые для того, чтобы сохранить выдающийся памятник.

Замена монеты, которую положили в 50-х годах

Чтобы отметить начало ремонта, "Английское наследие" предложило Ричарду Вудману-Бейли заменить половину копейки, которую он положил под один из камней в 1958 году, когда был еще восьмилетним мальчиком.



Ричард положил монету под один из камней Стоунхенджа в 1958-м / Фото "Английское наследие"

Специальную памятную монету выпустит Королевский монетный двор. На ней будет изображен воин с копьем и лев.

Мы с радостью пригласили Ричарда, чтобы он собственноручно отчеканил свою историческую монету,

– говорит директор по коллекционным монетам Королевского монетного двора Ребекка Морган.



71-летний Ричард положит новую монету / Фото "Английское наследие"

По словам Морган, похожие монеты несколько веков назад имели с собой люди, которые направлялись в Стоунхендж. Таким образом рассказывают историю, которая соединяет поколения.