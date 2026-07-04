Так как же именно покорили Эверест? И почему эта самая высокая в мире гора носит такое название? 24 Канал расскажет подробнее.

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Почему Джордж Эверест категорически возражал против названия горы в его честь?

История покорения самой высокой вершины планеты началась задолго до того, как на ее вершину ступила нога человека. Все стартовало с так называемого Большого тригонометрического исследования Индии, когда в 1852 году математики и картографы обнаружили, что объект под скромным названием "Пик XV" на самом деле является чем-то действительно величественным.

Официальные расчеты высоты горы завершились в 1856 году, показав ошеломляющий результат – 8840 метров над уровнем моря, что лишь на несколько метров отличается от современных спутниковых измерений (8848,86 метра). Однако настоящая драма развернулась вокруг имени этого гиганта.

Сегодня каждый знает эту вершину как Эверест, но мало кто догадывается, что сэр Джордж Эверест, в честь которого ее назвали в 1865 году, никогда в жизни не видел эту вершину собственными глазами и не имел никакого отношения к ее открытию. Более того, выдающийся британский географ и генеральный геодезист Индии категорически возражал против такого наименования.

Этот человек искренне считал, что горам следует оставлять их местные названия, а его фамилию слишком сложно произносить и писать на местных индийских языках. И такое уважение к местным обычаям и традициям возникло не на пустом месте.

Кем был Джордж Эверест и как так случилось, что в его честь назвали самую высокую гору на земной поверхности: смотрите видео CuriUniversity

Джордж Эверест прибыл в Индию в 16 лет и посвятил десятилетия изнурительному труду, картографируя меридианную дугу длиной около 2400 километров от юга Индии до самого Непала. Это была работа на пределе человеческих возможностей, которая стоила ему здоровья, но подарила миру невероятную точность географических карт.

Его преемник Эндрю Скотт Во предложил увековечить имя своего учителя, и научное сообщество согласилось, несмотря на протесты самого Эвереста. Ведь это стало компромиссом из-за невозможности выбрать одно общепринятое название среди различных местных вариантов.

К слову, в Тибете гору издавна величали Джомолунгмой, "Богиней-матерью жизни". А в Непале придумали свое название, хотя и только в 1960-х годах – Сагарматха, "Повелительница неба".

Между тем Джордж Эверест скончался в декабре 1866 года в возрасте 76 лет, чуть менее чем через два года после того, как самая высокая в мире гора была названа его именем. Этот выдающийся ученый навсегда вписал свое имя в историю географии, но сам так и не взглянул на тот заснеженный шпиль, ставший символом человеческой выносливости.

Как происходит покорение Эвереста и самое интересное об этой величественной горе: смотрите видео OdnoyPravoy

Как состоялся первый в истории успешный подъем на Эверест?

Попытки покорить своенравную вершину длились десятилетиями, взяв жизни отважных альпинистов. Только 29 мая 1953 года новозеландец Эдмунд Хиллари и местный шерп Тенцинг Норгей впервые в истории поднялись на Эверест. Они преодолели смертоносные лавины, ледяной ветер и критическую нехватку кислорода, поднявшись на высоту, где атмосферное давление составляет лишь треть от нормы на уровне моря.

Эта масштабная британская экспедиция напоминала настоящую военную операцию – 350 портеров, 20 проводников и под 5 тонн снаряжения обеспечивали путь для 10 альпинистов. Последний штурмовой рывок напарники совершили после бессонной морозной ночи на высоте 8500 метров. Преодолев отвесную 12-метровую скальную стену, которую впоследствии назвали "Ступенью Хиллари", они оказались там, где до них не бывал никто.

Этот исторический подъем навсегда изменил представления о пределах человеческих возможностей и открыл новую эру экстремальных путешествий. К сегодняшнему дню Эверест превратился в популярный коммерческий маршрут. Величественные Гималаи по-прежнему продолжают манить к себе смельчаков со всего мира, напоминая, что самые высокие вершины покоряются только тем, кто имеет смелость сделать первый шаг навстречу неизвестному.

Например, недавно был зафиксирован новый впечатляющий рекорд, когда за сутки на Джомолунгму поднялись сотни людей, несмотря на критическую перегруженность маршрута. Также новостную ленту всколыхнула история о невероятном спасении непальского проводника, который смог самостоятельно выжить в "зоне смерти" без дополнительного кислорода, еды и воды в течение 6 дней на сумасшедшей высоте.

Украинцы также неоднократно поднимали сине-желтый флаг на самой высокой точке планеты. В целом десятки украинских альпинистов совершили успешные восхождения, продемонстрировав невероятную выносливость и силу духа.