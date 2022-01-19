Возврат ограничений: Мексика вводит новые правила пребывания в общественных местах

1 января Мексика стала второй страной в мире, отменившей ограничения на въезд для иностранцев. Однако в нескольких туристических регионах решили возобновить некоторые правила.

Новые правила были введены в трех штатах страны – Халиско, Нижняя Калифорния и Тласкала. Они будут распространяться на совершеннолетних лиц.

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Мексика возвращает ряд ограничений

Теперь в общественных местах будут проверять наличие сертификата о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19 (сделанный не более чем за 48 часов). Правило распространяется на отели, торговые центры, бары, рестораны, концерты и стадионы.

Известно, что новые правила связаны со стремительным распространением COVID-19 в Мексике. Ежедневно в стране фиксируют по 26 400 новых случаев инфицирования. Это рекордные показатели за все время пандемии.

, что теперь приезжать в Мексику можно без тестов, самоизоляции или онлайн-форм, которые туристам приходилось заполнять перед пересечением границы.

В то же время ряд стран уже признали Мексику "особо опасной". Туристам советуют пройти полный курс вакцинации перед пересечением границы, а непривитым путешественникам – избегать поездок в страну.

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