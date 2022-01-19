Нові правила запровадили у трьох штатах країни – Халіско, Нижня Каліфорнія та Тласкала. Поширюватимуться вони на повнолітніх осіб.

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Тепер у громадських місцях перевірятимуть наявність сертифіката про вакцинацію або негативний результат тесту на COVID-19 (зроблений не більш ніж за 48 годин). Правило поширюється на готелі, торгові центри, бари, ресторани, концерти та стадіони.

Відомо, що нові правила пов'язані зі стрімким поширенням COVID-19 у Мексиці. Щодня у країні фіксують по 26 400 нових випадків інфікування. Це рекордні показники за весь час пандемії.

Нагадаємо, що відтепер приїжджати до Мексики можна без тестів, самоізоляції чи онлайн-форм, які туристам доводилося заповнювати перед перетином кордону.

Водночас низка країн вже визнала Мексику "особливо небезпечною". Туристам радять пройти повний курс вакцинації до перетину кордону, а нещепленим мандрівникам – уникати поїздок до країни.

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