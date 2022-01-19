Нові правила запровадили у трьох штатах країни – Халіско, Нижня Каліфорнія та Тласкала. Поширюватимуться вони на повнолітніх осіб.
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Мексика повертає ряд обмежень
Тепер у громадських місцях перевірятимуть наявність сертифіката про вакцинацію або негативний результат тесту на COVID-19 (зроблений не більш ніж за 48 годин). Правило поширюється на готелі, торгові центри, бари, ресторани, концерти та стадіони.
Відомо, що нові правила пов'язані зі стрімким поширенням COVID-19 у Мексиці. Щодня у країні фіксують по 26 400 нових випадків інфікування. Це рекордні показники за весь час пандемії.
Водночас низка країн вже визнала Мексику "особливо небезпечною". Туристам радять пройти повний курс вакцинації до перетину кордону, а нещепленим мандрівникам – уникати поїздок до країни.
COVID-19 в Мексиці: що відомо
- За даними Worldometer, станом на 19 січня у Мексиці виявлено 4 434 758 випадків зараження;
- На жаль, 301 789 із них – летальні:
- Водночас 3 509 194 особи побороли хворобу.