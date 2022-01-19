Новые правила были введены в трех штатах страны – Халиско, Нижняя Калифорния и Тласкала. Они будут распространяться на совершеннолетних лиц.
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Мексика возвращает ряд ограничений
Теперь в общественных местах будут проверять наличие сертификата о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19 (сделанный не более чем за 48 часов). Правило распространяется на отели, торговые центры, бары, рестораны, концерты и стадионы.
Известно, что новые правила связаны со стремительным распространением COVID-19 в Мексике. Ежедневно в стране фиксируют по 26 400 новых случаев инфицирования. Это рекордные показатели за все время пандемии.
В то же время ряд стран уже признали Мексику "особо опасной". Туристам советуют пройти полный курс вакцинации перед пересечением границы, а непривитым путешественникам – избегать поездок в страну.
COVID-19 в Мексике: что известно
- По данным Worldometer, по состоянию на 19 января в Мексике выявлено 4 434 758 случаев заражения;
- К сожалению, 301 789 из них – летальные.
- В то же время 3 509 194 человека побороли болезнь.