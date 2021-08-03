Возле Сицилии нашли корабль с амфорами для вина, затонувшими 2200 лет назад: фото и видео
Источник:Daily Mail
В Средиземном море у побережья Палермо обнаружили затонувшее древнеримское судно. Оно датируется вторым веком до нашей эры.
Сейчас корабль находится недалеко от муниципалитета Изола-делле-Феммине, на глубине 92 метров. С помощью подводного робота удалось сделать первые снимки. Судя по ним, судно перевозило большое количество кувшинов с вином.
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В затонувшем месте нашли много амфор, кувшинов, которые использовались для транспортировки вина и оливкового масла.
Кувшины для вина, которые обнаружили на затонувшем корабле / Фото Soprintendenza del Mare Regione Sicilia
Сицилийские власти назвали находку одной из важнейших в археологии за последние годы.
Теперь мы узнаем больше о жизни на борту и взаимоотношениях между прибрежным населением,
– рассказала смотритель морского региона Сицилии и участница экспедиции Валерия Ли Вигни.
Отмечается, что эти находки помогут больше узнать о торговой деятельности Рима в Средиземноморье.
Возле Сицилии нашли судно с амфорами для вина: смотрите видео
Как известно, для исследования затонувшего судна ученые использовали океанографическое судно "Калипсо", используя дистанционно управляемый аппарат, чтобы сфотографировать его.
Отметим, ранее археологи в Египте нашли затонувший корабль с куполом, который затонул более 2 тысяч лет.