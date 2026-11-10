Гигантские очки под открытым небом: где во Львове обустроят необычную достопримечательность и кому ее посвятят

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О создании новой локации сообщил мэр Львова Андрей Садовый на своей странице в фейсбуке.

Кто такой Иван Вакарчук?

Иван Вакарчук – украинский физик, доктор физико-математических наук, профессор и многолетний ректор Львовского университета. В 2007 – 2010 годах он также занимал должность министра образования и науки Украины. Ученый родился 6 марта 1947 года в селе Братушаны, которое сейчас находится в Молдове.

В 1970 году окончил физический факультет Львовского государственного университета имени Ивана Франко, а впоследствии защитил кандидатскую и докторскую диссертации. Вакарчук дважды избирался ректором университета – в 1990 и 2001 годах.

Иван Вакарчук / фото: Университет имени Ивана Франко

Также возглавлял Украинское физическое общество и был президентом Малой академии наук Львовщины. Помимо научной и образовательной деятельности, он известен как отец Святослава Вакарчука – фронтмена группы "Океан Эльзы". Иван Вакарчук скончался 4 апреля 2020 года на 74-м году жизни.

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Как будет выглядеть памятник?

Победителем открытого архитектурного конкурса стала студия urbanideas. В основе концепции – большие очки, которые станут центральным элементом будущей локации. Именно этот предмет был узнаваемой частью образа Ивана Вакарчука.

Как будет выглядеть локация / фото Андрея Садового

Пространство памяти появится в парке Ивана Франко, недалеко от Львовского национального университета имени Ивана Франко. Его планируют сделать не только местом чествования ученого, но и общественным пространством для повседневного отдыха.

Где расположен парк имени Ивана Франко: смотреть на картах