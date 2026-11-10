Гігантські окуляри просто неба: де у Львові облаштують незвичну пам'ятку та кому її присвятять

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Про створення нової локації повідомив міський голова Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у фейсбуці.

Хто такий Іван Вакарчук?

Іван Вакарчук – український фізик, доктор фізико-математичних наук, професор і багаторічний ректор Львівського університету. У 2007 – 2010 роках він також обіймав посаду міністра освіти і науки України. Науковець народився 6 березня 1947 року в селі Братушани, що нині розташоване в Молдові.

У 1970 році закінчив фізичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка, а згодом захистив кандидатську та докторську дисертації. Вакарчук двічі обирався ректором університету – у 1990 та 2001 роках.

Іван Вакарчук / фото університет Івана Франка

Також очолював Українське фізичне товариство та був президентом Малої академії наук Львівщини. Окрім наукової та освітньої діяльності, він відомий як батько Святослава Вакарчука – фронтмена гурту "Океан Ельзи". Іван Вакарчук помер 4 квітня 2020 року на 74-му році життя.

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Який вигляд матиме пам'ятка?

Переможцем відкритого архітектурного конкурсу стала студія urbanideas. В основі концепції – великі окуляри, які стануть центральним елементом майбутньої локації. Саме цей предмет був упізнаваною частиною образу Івана Вакарчука.

Як буде виглядати локація / фото Андрія Садового

Простір пам'яті з'явиться у парку Івана Франка, неподалік Львівського національного університету імені Івана Франка. Його планують зробити не лише місцем вшанування науковця, а й громадським простором для повсякденного відпочинку.

Де розташований парк імені Івана Франка: дивитись на картах