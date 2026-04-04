Здесь обедал сам Чарли Чаплин: чем уникален старейший ресторан индийской кухни в Британии
- Ресторан Вирасвами, открыт в 1926 году, является культовым местом индийской кухни в Великобритании, который посещали известные личности, такие как Махатма Ганди и Чарли Чаплин.
- Будущее ресторана под угрозой из-за отказа "Краун Эстейт" продолжать аренду, поскольку здание планируют переоборудовать под офисы, что владельцы оспаривают в суде.
Легендарный индийский ресторан Вирасвами в Лондоне, который более 100 лет был любимым местом для королей, звезд и обычных гостей, рискует закрыться. Владельцы обращаются в суд и к королю Чарльзу III, пытаясь сохранить историческое заведение.
В самом сердце Лондона стоит ресторан, который вот уже почти столетие является символом индийской кухни и культуры в Великобритании. Его столики посещали знаменитости, королевские особы и тысячи обычных посетителей – и все они оставались под впечатлением от вкуса блюд и атмосферы.
Какова история создания самого популярного ресторана индийской кухни в Британии?
Ресторан Вирасвами открылся в 1926 году на Реджент-стрит и с тех пор стал культовым местом для любителей индийских блюд, рассказывается в Daily Mail. Здесь впервые в Великобритании популяризировали сочетание пива и карри, а блюда заведения испытывали на вкус известные гости, включая Махатму Ганди, Чарли Чаплина, принцессу Анну и короля Абдаллу II. Уникальные интерьеры, несколько стилизованных залов и slow-cooked рецепты, например роган джош из Кашмира, делают ресторан настоящей кулинарной легендой.
Но будущее заведения сейчас под угрозой, рассказывается в BZH.life. Компания "Краун Эстейт" отказалась продлевать договор аренды, который заканчивается в июне 2026 года. По словам владельцев здания, помещение необходимо переоборудовать под офисы и изменить вход в ресторан.
В "Краун Эстейт" заявляют, что реконструкция является частью модернизации сооружения, и при таких условиях аренду продлить невозможно. Владельцы ресторана оспаривают выселение в суде и считают решение арендодателя недальновидным и опасным для столетнего заведения.
Сейчас ресторан все еще продолжает работать в обычном режиме, а в марте состоялся праздничный ужин по случаю 100-летия, на который были приглашены публичные лица, знаменитости и общественные деятели. Событие должно было привлечь внимание общественности и поддержать компанию по сохранению заведения.
