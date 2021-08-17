Винный маршрут Грузии и Азербайджана: что предлагают путешественникам

Азербайджан и Грузия создали новый интересный туристический винный тур. Общий маршрут будет проходить через главные винодельческие регионы стран.

Азербайджан уже готов к запуску проекта и ждет, пока Грузия завершит работы. Travel 24 раскрывает детали нового туристического продукта.

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Новый винный маршрут Грузии и Азербайджана

Инициатором создания винного маршрута Iter Vitis Azerbaijan стал Азербайджан, об этом сообщил Интерфакс-Азербайджан глава сектора развития туристической продукции Бюро по туризму Азербайджана Шарифа Гасанова.



Винный тур Грузии и Азербайджана / Фото Unsplash

Из-за пандемии COVID-19 страны начали работать над восстановлением потока туристов и разработали этот уникальный тур. Путь будет пролегать через винные города Баку, Шемаха, Исмаиллы, Габала, Шеки, Хейгел, Шамкир, Гянджа и Товуз. В рамках тура предусмотрена дегустация вин, местных сортов винограда и знакомство с национальной винодельческой культурой Азербайджана и ее особенностями.



Знакомство с культурой виноделия / Фото Unsplash

С 2009 года Iter Vitis является сертифицированным маршрутом Совета Европы. Он популяризирует культуру виноделия и местных пейзажей. Этот проект позволяет путешественникам открывать удаленные уголки от Кавказа до западноевропейских виноградников, узнавать о методах выращивания, хранения и транспортировки, а также познакомиться с интересными историческими фактами и легендами.

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