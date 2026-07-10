Здесь снимали "Звездные войны": почему Villa del Balbianello считается самым красивым местом на озере Комо

Озеро Комо в Италии издавна считается одним из самых романтичных мест Европы. Однако даже среди многочисленных роскошных вилл есть одно конкретное место, которое стало настоящей визитной карточкой этого региона.

Вилла дель Бальбианелло расположена на лесистом мысе Лаведо, примерно в 38 километрах от города Комо. Элегантная вилла XVIII века словно возвышается над озером, открывая посетителям захватывающие виды. На протяжении веков здесь отдыхали писатели, путешественники, ученые и исследователи, а сегодня это место входит в список самых популярных туристических достопримечательностей озера Комо.

Почему Villa del Balbianello стала одной из самых известных вилл Италии?

История виллы началась в конце XVIII века, когда кардинал Анджело Мария Дурини решил построить здесь свою летнюю резиденцию. Позже поместье несколько раз меняло владельцев, пережило период упадка, а новую жизнь обрело благодаря миланскому бизнесмену, исследователю и коллекционеру Гвидо Монзино.

Именно он отреставрировал здание, превратил его в частный музей и собрал коллекцию экспонатов, привезенных из многочисленных экспедиций. После смерти Монзино в 1988 году вилла перешла под опеку Фонда итальянского наследия (FAI), который и сегодня занимается ее сохранением.

Как выглядит вилла: смотреть видео

Впрочем, мировую известность Villa del Balbianello принесла не только история. Именно здесь проходили съемки отдельных сцен фильмов "Казино Рояль" из серии о Джеймсе Бонде и "Звездные войны. Эпизод II: Атака клонов". После выхода этих фильмов количество желающих увидеть виллу собственными глазами значительно возросло.

Что стоит увидеть во время посещения?

Наибольший восторг у туристов вызывают ухоженные сады, каскадом спускающиеся к озеру. Тропинки пролегают между старинными платанами, лавровыми кустами, самшитом и декоративными растениями, а почти на каждом повороте открываются новые панорамные виды.

Одна из самых известных частей комплекса – это лоджия, расположенная на самой высокой точке полуострова. Именно ее часто можно увидеть на фотографиях озера Комо, ведь отсюда открывается один из лучших видов на окрестности. Не менее интересна и сама вилла.

Внутри сохранились мебель XVIII – XIX веков, старинные ковры, декоративные элементы и коллекции Гвидо Монзино, привезенные из разных уголков мира. Здесь также можно увидеть библиотеку, насчитывающую около четырех тысяч книг, посвященных географии, путешествиям и исследовательским экспедициям. Благодаря живописным пейзажам и романтической атмосфере Villa del Balbianello также стала популярным местом для свадебных церемоний и фотосессий.

Как посетить Villa del Balbianello?

На автомобиле до виллы добраться невозможно. Самый распространенный вариант оставить машину в городке Ленно и дойти до входа пешком. Прогулка длиной около одного километра занимает примерно 25 минут, а для любителей треккинга есть более длинный маршрут протяженностью около 2,5 километра.

Еще один способ – добраться на водном такси из Лидо-ди-Ленно. Такое бронирование трансфера нужно провести заранее. Администрация виллы рекомендует покупать билеты онлайн еще до поездки. Туристы могут выбрать посещение только сада или полный билет, который включает экскурсию по интерьерам.

Вход в парк для взрослых стоит 15 евро, а билет с посещением виллы 25 евро. Для детей, студентов и семей предусмотрены скидки. График работы зависит от сезона, поэтому перед поездкой стоит проверить актуальные часы работы и сделать бронирование времени посещения.