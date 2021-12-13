Вьетнам планирует возобновить авиасообщение в 2022 году: кому разрешат въезд
Источник:Inquirer.net
Впервые с начала пандемии COVID-19, Вьетнам откроет границу иностранным туристам. Однако попасть в страну смогут не все.
Об этом рассказал заместитель премьер-министра Вьетнама Фам Бинь Минь. Он добавил, что возобновление регулярных международных коммерческих рейсов будет происходить в несколько этапов.
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Как будет происходить восстановление авиасообщения
Первый рейс планируется запустить в начале нового года – 1 января 2022 года.
На первом этапе планируют возобновить рейсы из Камбоджи, Китая, Лаоса, Кореи, Сингапура, Таиланда, Японии, Тайваня и США – Сан-Франциско, Лос-Анджелеса.
Позже этот список будет расширен – туда будут добавлять страны с высоким уровнем безопасности COVID и вакцинации. В то же время, информация о запуске рейсов из Украины пока отсутствует.
Въезд во Вьетнам по состоянию на декабрь 2021 года
- Вьетнам ввел строгий пограничный контроль с начала пандемии, направленный на предотвращение распространения COVID-19.
- Въезд в страну разрешен только гражданам и лицам, имеющим визы для высококвалифицированных профессий, а также иностранцев, занимающихся дипломатическим или официальным бизнесом.
- Путешественники, которые приезжают во Вьетнам, должны иметь медицинскую страховку с минимальным покрытием в 50 000 долларов США для лечения COVID-19.
- В октябре власти решили открыть остров Фукуока, а также ряд других провинций, однако границы остались закрытыми из-за низкого уровня вакцинации местного населения.
COVID-19 во Вьетнаме: последние данные
- По данным Worldometer, по состоянию на 13 декабря 2021 года во Вьетнаме выявлено 1 428 428 случаев заражения коронавирусом;
- К сожалению, из них 28 081 летальных;
- В то же время 1 055 912 человек побороли болезнь.