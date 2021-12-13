Вьетнам планирует возобновить авиасообщение в 2022 году: кому разрешат въезд

Впервые с начала пандемии COVID-19, Вьетнам откроет границу иностранным туристам. Однако попасть в страну смогут не все.

Об этом рассказал заместитель премьер-министра Вьетнама Фам Бинь Минь. Он добавил, что возобновление регулярных международных коммерческих рейсов будет происходить в несколько этапов.

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Как будет происходить восстановление авиасообщения

Первый рейс планируется запустить в начале нового года – 1 января 2022 года.

На первом этапе планируют возобновить рейсы из Камбоджи, Китая, Лаоса, Кореи, Сингапура, Таиланда, Японии, Тайваня и США – Сан-Франциско, Лос-Анджелеса.

Позже этот список будет расширен – туда будут добавлять страны с высоким уровнем безопасности COVID и вакцинации. В то же время, информация о запуске рейсов из Украины пока отсутствует.

Въезд во Вьетнам по состоянию на декабрь 2021 года

Вьетнам ввел строгий пограничный контроль с начала пандемии, направленный на предотвращение распространения COVID-19.

Въезд в страну разрешен только гражданам и лицам, имеющим визы для высококвалифицированных профессий, а также иностранцев, занимающихся дипломатическим или официальным бизнесом.

Путешественники, которые приезжают во Вьетнам, должны иметь медицинскую страховку с минимальным покрытием в 50 000 долларов США для лечения COVID-19.

В октябре власти решили открыть остров Фукуока, а также ряд других провинций, однако границы остались закрытыми из-за низкого уровня вакцинации местного населения.

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