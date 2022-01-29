Венгрия сократила срок действия сертификатов вакцинации до 6 месяцев

Правительство Венгрии приняло решение об уменьшении срока действия сертификатов вакцинации до 6 месяцев, сертификаты граждан, получивших бустерную дозу прививки можно считать бессрочными.

Такое решение принято в связи с распространением нового штамма вируса COVID-19 и решением Совета ЕС по сокращению срока действия сертификатов вакцинации до 9 месяцев.

К теме ЕС вводит новые правила для путешествий: что нужно знать туристам

Венгрия изменяет условия въезда: что известно

С 15 февраля в Венгрию смогут въехать только те туристы, срок действия сертификатов которых не превышает 6 месяцев.

Венгрия открыла свои границы для граждан Украины с августа 2021 года. Сейчас они могут пересекать украино-венгерскую границу без ограничений, введенных в связи с распространением COVID-19. Ограничения действуют на пассажиров, путешествующих авиационным транспортом.

Условия въезда в Венгрию

Туристы, путешествующие в Венгрию самолетом обязаны иметь один из следующих документов:

отрицательный результат ПЦР-тестирования получен не позднее 72 часов на момент въезда (негативный тест на антиген не принимается);

сертификат о полной вакцинации, действительный в течение 6 месяцев с момента получения второй дозы вакцины. В случае получения третьей прививки – сертификат считается бессрочным;

вместе с гражданами с сертификатом также могут без ограничений въезжать дети до 18 лет;

по прибытии в Венгрию необходимости нет необходимости проходить дополнительные ПЦР-тесты.

Для транзитного проезда по стране представители венгерской пограничной полиции могут дополнительно требовать документы, подтверждающие право на въезд в страну назначения (в зависимости от требований конкретной страны: вид на жительство, рабочая виза, бронирование отеля, результаты тестов на вирус).

COVID-19 в Венгрии: последние данные