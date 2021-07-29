Британия отменяет карантин для туристов из США и Евросоюза

29 июля 2021 , 09:52
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Источник:

Sky News

Великобритания отменяет карантин для людей, прибывающих из США и ЕС. Решение вступит в силу 2 августа в 04:00.

Карантин по прибытии в Англию, Шотландию и Уэльс отменяют исключительно для людей, получивших 2 дозы вакцины. В то же время путешественники и в дальнейшем должны сдавать тесты на коронавирус.

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Речь идет о прививках препаратами, которые:

  • сертифицировало Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA);
  • разрешило Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) в США.

COVID-19 в Англии: главное

  • По состоянию на июль 2021 года Англия отменила фактически все карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса. Все потому, что в стране успели вакцинировать более 68% взрослого населения.
  • В частности, уже нет ограничений по количеству людей, которые могут встречаться или посещать события, ночные клубы.
  • Людей призывают не злоупотреблять и носить защитные маски. В то же время это требование уже не является обязательным на законодательном уровне.
  • Премьер-министр Борис Джонсон призвал людей не забывать, что коронавирус никуда не исчез. Однако политик отметил: сейчас – "правильный момент", чтобы ослабить карантин.
Автор: Мар'яна Бекало