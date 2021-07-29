Британия отменяет карантин для туристов из США и Евросоюза

Великобритания отменяет карантин для людей, прибывающих из США и ЕС. Решение вступит в силу 2 августа в 04:00.

Карантин по прибытии в Англию, Шотландию и Уэльс отменяют исключительно для людей, получивших 2 дозы вакцины. В то же время путешественники и в дальнейшем должны сдавать тесты на коронавирус.

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Речь идет о прививках препаратами, которые:

сертифицировало Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA);

разрешило Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) в США.

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