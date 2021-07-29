Карантин по прибытии в Англию, Шотландию и Уэльс отменяют исключительно для людей, получивших 2 дозы вакцины. В то же время путешественники и в дальнейшем должны сдавать тесты на коронавирус.
Интересно Разработали три новые вакцины против COVID-19: одна из них из листьев табака
Речь идет о прививках препаратами, которые:
- сертифицировало Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA);
- разрешило Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) в США.
COVID-19 в Англии: главное
- По состоянию на июль 2021 года Англия отменила фактически все карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса. Все потому, что в стране успели вакцинировать более 68% взрослого населения.
- В частности, уже нет ограничений по количеству людей, которые могут встречаться или посещать события, ночные клубы.
- Людей призывают не злоупотреблять и носить защитные маски. В то же время это требование уже не является обязательным на законодательном уровне.
- Премьер-министр Борис Джонсон призвал людей не забывать, что коронавирус никуда не исчез. Однако политик отметил: сейчас – "правильный момент", чтобы ослабить карантин.