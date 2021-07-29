Карантин після прибуття в Англію, Шотландію та Уельс скасовують виключно для людей, які отримали 2 дози вакцини. Водночас мандрівники і надалі мають здавати тести на коронавірус.

Цікаво Розробили три нові вакцини проти COVID-19: одна з них із листя тютюну

Мовиться про щеплення препаратами, які:

сертифікувало Європейське агентство з лікарських засобів (EMA);

дозволило Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) у США.

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