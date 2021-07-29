Карантин після прибуття в Англію, Шотландію та Уельс скасовують виключно для людей, які отримали 2 дози вакцини. Водночас мандрівники і надалі мають здавати тести на коронавірус.
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Мовиться про щеплення препаратами, які:
- сертифікувало Європейське агентство з лікарських засобів (EMA);
- дозволило Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) у США.
COVID-19 в Англії: головне
- Станом на липень 2021 року Англія скасувала фактично усі карантинні обмеження через пандемію коронавірусу. Усе тому, що у країні встигли вакцинувати понад 68% дорослого населення.
- Зокрема, вже немає обмежень щодо кількості людей, які можуть зустрічатися або відвідувати події, нічні клуби.
- Людей закликають не легковажити і носити захисні маски. Водночас ця вимога вже не є обов'язковою на законодавчому рівні.
- Прем'єр-міністр Борис Джонсон закликав людей не забувати, що коронавірус нікуди не зник. Однак політик зауважив: наразі – "правильний момент", щоб послабити карантин.