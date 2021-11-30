Великобритания изменила правила въезда для украинцев

Правительство Великобритании изменяет правила въезда для туристов из Украины из-за стремительного распространения штамма Омикрон. Новые правила будут действовать с 30 ноября 2021 года.

Об этом рассказали на официальной странице Посольства Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Что известно об изменениях – далее.

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Что известно о новых условиях въезда в Великобританию

Все путешественники в Великобританию должны сделать по прибытии PCR-тест на COVID-19 в течение 2-х дней. До получения отрицательного результата, туристы должны находиться на самоизоляции; В магазинах и общественном транспорте обязательно нужно использовать маску; Все, кто потенциально мог контактировать с людьми с вирусом Омникрон, несмотря на свой статус вакцинации, должны обязательно соблюдать самоизоляцию под наблюдением NHS Test and Trace.

Известно, что правительство страны планирует пересмотреть эти рекомендации через 3 недели.

, что приемлемым статусом вакцинации для въезда в Англию признается вакцинация полным курсом препаратов

Ранее Великобритания добавила Южную Африку в "красный список". Это означает, что вернувшиеся из этой страны туристы будут отслеживаться. Им предложат пройти тестирование во избежание появления нового штамма в стране.

Что известно о COVID-19 в Великобритании: