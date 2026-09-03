Резиденцию британского премьера выставили на Booking: десятки туристов бросились бронировать

Исследователи решили доказать, насколько легко разместить на Booking поддельное объявление, и для этого разместили на сервисе резиденцию британского премьера. В результате сервис действительно опубликовал объявление, а десятки туристов даже попытались его забронировать.

Исследователи британской группы WHICH? хотели показать туристам, что объявления об аренде жилья на Booking.com могут быть мошенническими. Более того, злоумышленникам опубликовать такое объявление очень просто, а вот туристам вернуть деньги – не очень. Об этом сообщает Cyber News.

Что известно об эксперименте на Booking.com?

Исследователи решили использовать широко известный в Великобритании адрес – Даунинг-стрит, 10. Именно здесь расположена резиденция и одновременно офис британского премьер-министра. Объявление создали 19 июня, описав офис премьера как "однокомнатные апартаменты в центре Лондона площадью 215 квадратных метров". Для убедительности добавили фото здания и реальный адрес.

Booking без проблем принял это объявление и разместил его на сервисе. Тестовая система отзывов показала оценку 10/10, хотя это жилье ранее не бронировали и реальных отзывов о нем не оставляли. При этом Booking утверждает, что все отзывы проверяются.



Теракотовая комната в резиденции премьер-министра Великобритании / Скриншот из видео

Всего за первые 20 минут 14 пользователей отправили запросы на бронирование резиденции. В рамках эксперимента первыми это сделали исследователи, заплатив деньги за бронирование, а сервис их списал. Фейковое объявление удалили только через 6 недель, при этом Booking до сих пор не вернул деньги за бронирование жилья.

Кроме того, в ходе эксперимента проверялись риски фишинга. В личной переписке на сервисе исследователи отправляли ссылку на внешний сайт, где от пользователя требовали ввести данные банковской карты для подтверждения бронирования. Booking такие сообщения не блокировал и не выдавал предупреждения.

В свое оправдание сервис заявил, что эксперимент не отражает "общую ситуацию". Мол, большинство мошеннических сообщений якобы удаляются в течение суток благодаря инструментам ИИ.

Этот эксперимент – еще одно важное напоминание для путешественников. При бронировании жилья нужно быть очень внимательным – тщательно проверять отзывы, расположение жилья, не переходить на внешние сайты, если владелец жилья присылает ссылку.