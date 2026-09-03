Дослідники британської групи WHICH? хотіли показати туристам, що оголошення про оренду житла на Booking.com можуть бути шахрайськими. Ба більше, зловмисникам опублікувати таке оголошення дуже просто, а от туристам повернути гроші – не дуже. Про це розповідає Cyber News.

Що відомо про експеримент на Booking.com?

Дослідники вирішили використати широко відому у Великій Британії адресу – Даунінг-стріт, 10. Саме тут розташована резиденція й водночас офіс британського прем'єр-міністра. Оголошення створили 19 червня, описавши офіс прем'єра як "однокімнатні апартаменти в центрі Лондона площею 215 квадратних метрів". Для переконливості додали фото будівлі та реальну адресу.

Booking без проблем прийняв це оголошення і розмістив його на сервісі. Тестова система відгуків показала оцінку 10/10, хоча це помешкання раніше не бронювали і реальні відгуки про нього не залишали. Це при тому, що Booking стверджує, що усі відгуки перевіряються.



Теракотова кімната у резиденції прем'єра Великої Британії / Скриншот з відео

Упродовж лише перших 20 хвилин 14 користувачів надіслали запити про бронювання резиденції. У цілях експерименту першими це зробили дослідники, заплативши гроші за бронювання, а сервіс їх списав. Фейкове оголошення видалили аж через 6 тижнів, водночас Booking досі не повернув гроші за бронювання помешкання.

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Крім того, в експерименті перевірили ризики фішингу. У приватному листуванні на сервісі дослідники надсилали посилання на зовнішній сайт, де від користувача вимагали ввести дані банківської карти для підтвердження бронювання. Booking такі повідомлення не блокував і не видав попередження.

На своє виправдання сервіс заявив, що експеримент не відображає "загальну ситуацію". Мовляв, більшість шахрайських дописів нібито видаляються упродовд доби завдяки інструментам ШІ.

Цей експеримент – це ще одне важливе нагадування для мандрівників. Під час бронювання помешкання треба бути дуже уважним – ретельно перевіряти відгуки, розташування житла, не переходити на зовнішні сайти, якщо власник помешкання надсилає посилання.