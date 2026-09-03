Исследователи британской группы WHICH? хотели показать туристам, что объявления об аренде жилья на Booking.com могут быть мошенническими. Более того, злоумышленникам опубликовать такое объявление очень просто, а вот туристам вернуть деньги – не очень. Об этом сообщает Cyber News.

Что известно об эксперименте на Booking.com?

Исследователи решили использовать широко известный в Великобритании адрес – Даунинг-стрит, 10. Именно здесь расположена резиденция и одновременно офис британского премьер-министра. Объявление создали 19 июня, описав офис премьера как "однокомнатные апартаменты в центре Лондона площадью 215 квадратных метров". Для убедительности добавили фото здания и реальный адрес.

Booking без проблем принял это объявление и разместил его на сервисе. Тестовая система отзывов показала оценку 10/10, хотя это жилье ранее не бронировали и реальных отзывов о нем не оставляли. При этом Booking утверждает, что все отзывы проверяются.



Теракотовая комната в резиденции премьер-министра Великобритании / Скриншот из видео

Всего за первые 20 минут 14 пользователей отправили запросы на бронирование резиденции. В рамках эксперимента первыми это сделали исследователи, заплатив деньги за бронирование, а сервис их списал. Фейковое объявление удалили только через 6 недель, при этом Booking до сих пор не вернул деньги за бронирование жилья.

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Кроме того, в ходе эксперимента проверялись риски фишинга. В личной переписке на сервисе исследователи отправляли ссылку на внешний сайт, где от пользователя требовали ввести данные банковской карты для подтверждения бронирования. Booking такие сообщения не блокировал и не выдавал предупреждения.

В свое оправдание сервис заявил, что эксперимент не отражает "общую ситуацию". Мол, большинство мошеннических сообщений якобы удаляются в течение суток благодаря инструментам ИИ.

Этот эксперимент – еще одно важное напоминание для путешественников. При бронировании жилья нужно быть очень внимательным – тщательно проверять отзывы, расположение жилья, не переходить на внешние сайты, если владелец жилья присылает ссылку.