Google посвятил новый дудл Ваттовому морю: в чем его уникальность

Сегодня, 30 июня, поисковая система Google представила новый дудл (своеобразная заставка, появляющаяся на главной странице Google по случаю знаменательных событий), который посвятила Ваттовому или Ваденскому морю. Это часть акватории Северного моря, которая ограничена цепью Фризских островов.

Чем так уникальное это место? Дело в том, что в 2009 году 66% территории Ваттового моря было включено в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Нидерландах и Германии как "одна из последних масштабных природных экосистем приточной зоны, в которых природные процессы продолжают функционировать в значительной степени без вмешательства человека".

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Ваттовое море: коротко

По данным Википедии, мелководный морской участок площадью около 10 тысяч километров, расположен у побережья Дании, Германии и Нидерландов.

Ваттовое побережье Северного моря в основном сформировалось в X – XIV веках, после того, как торфяные отложения были разрушены и смыты в результате штормовых нагонов воды.



Google посвятил новый дудл Ваттовому морю / Фото: Getty Images

Дважды в день море осушается оттоком и наполняется во время прилива. Интересный факт, что во время отлива здесь образуются ватты – мелководные участки моря, которые являются особенностью этого места.

Острова и побережье моря является важным местом убежища многочисленных представителей животного мира, в том числе птиц, для защиты которых здесь действует три национальных парка. Ваттенмеер считается одним из немногих сред дикой природы, что остался нетронутым человечеством.

Как выглядит дудл, посвященный Ваттовому морю



Google посвятил новый дудл Ваттовому морю / Скриншот с Google

Напомним, ранее компания Google посвятила дудл Кшиштофу Кесьлёвскому – одному из важнейших создателей в истории мирового кино второй половины XX века.