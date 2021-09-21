Сейчас попасть в резиденцию Папы Римского будет сложнее. Ведь Ватикан ограничил вход для посетителей.

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Ватикан ужесточает правила въезда

С 1 октября на территорию города-государства Ватикан будут пускать только с документом о вакцинации – "зеленым пропуском", отрицательным тестом на COVID-19, или справкой о выздоровлении от коронавируса.

Отмечается, что проверкой наличия сертификатов и справок на территории Града Ватикан будет заниматься жандармерия, а в экстерриториальной зоне – соответствующие администрации.

Нововведение не будет распространяться только на посещение богослужений: время пребывания ограничено продолжительностью службы.

Срок действия этих правил не указано. Уточняется, что они приняты "к новым распоряжениям".

По данным Worldometer, по состоянию на 21 сентября 2021 года в Ватикане выявлено 27 случаев заражения коронавирусом, из них 0 летальных.

Заметим, с 6 августа 2021 года вступило в силу правило о посещении музеев Ватикана – туристы могут попасть только, если будут иметь COVID-сертификат.

Условия въезда в Италию

Путешественники, которые на протяжении последних 14 дней находились на территории стран категории D при въезде в Италию должны выполнить следующие требования:

Вакцинированы украинцы

заполнить онлайн-формы Passenger Locator Form. Их нужно предоставить в цифровом или печатном виде;

предъявить сертификат или EU Green Pass, который подтверждает прохождение полного курса вакцинации;

предоставить отрицательный результат ПЦР или экспресс теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до въезда.

Невакцинированные украинцы

заполнить онлайн-формы Passenger Locator Form. Их нужно предоставить в цифровом или печатном виде;

предоставить отрицательный результат ПЦР или экспресс теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до въезда;

отправиться на обязательную пятидневную самоизоляцию, после чего пройти повторное тестирование.

Дети до 6 лет освобождаются от требования теста, но в случае необходимости должны самоизолироваться.

По данным Worldometer, по состоянию на 21 сентября 2021 года в Италии обнаружено 4 638 516 случаев заражения коронавирусом, из них 130 354 летальных.