Забудьте о Мальдивах: в Турции есть райский курорт с невероятной водой
Турция стала одним из самых популярных направлений для пляжного отдыха, однако ее туристические возможности гораздо шире, чем известные курорты Анталии или Алании. Здесь можно найти живописные бухты, прозрачную бирюзовую воду и тихие пляжи, что напоминают экзотические Мальдивы.
Если хочется отдохнуть вдали от толп туристов, стоит обратить внимание на менее известные уголки страны, пишет Interia Kobieta.
Некоторые места позволят глубже познакомиться с местной культурой и обеспечат все лучшие условия для хорошего отдыха. В Турции есть 3 места, которые еще не заполонены толпами туристов. Среди них – потрясающие пляжи и интересные места для активного отдыха.
Почему озеро Салда называют "турецкими Мальдивами"?
Достаточно одного взгляда на побережье озера Салда, чтобы понять, почему это место называют "турецкими Мальдивами". Оно расположено в провинции Бурдур на юго-западе Турции.
Насыщенный голубой цвет воды сочетается со светлым песком и выглядит очень красиво. Уникальный пейзаж вокруг создают оливковые рощи и сосновые леса.
Остров Сулуада в Турции поражает уникальным бирюзовым оттенком воды благодаря микроскопическим организмам – фораминиферам. Именно эти крошечные существа придают здешнему морю вот тот самый легендарный белоснежно-бирюзовый "мальдивский" оттенок.
Остров расположен в нескольких километрах от мыса Гелидония в самой западной части Анталийского залива. Неподалеку находится Адрасан – небольшой курортный городок недалеко от центра Анталии, где часто отдыхают украинцы.
Что нужно знать о Каякой?
В 13 километрах от известного курорта Фетхие расположен Каякой. Время здесь остановилось еще столетие назад. В древнегреческой деревне Левисси жители занимались ремеслами, торговлей и сельским хозяйством.
Однако уже в начале XX века, после послевоенного обмена населением между Турцией и Грецией,
Теперь это место представляет собой музей под открытым небом, где можно увидеть более 500 каменных сооружений – домов, церквей и школ. Впечатляющую атмосферу подчеркивают горы Таурус, служащие фоном для руин древних зданий.
Почему привлекает остров Бозджаада?
В северной части Эгейского моря расположен небольшой остров, который подойдет тем, кто хочет более спокойный отдых, без толп туристов.
Его особенностью является сочетание турецкой и греческой архитектуры, а также узкие улочки с пастельными домами, деревянными ставнями и каскадами цветов.
Бозджааду путешественники любят за уютные песчаные пляжи и рестораны, в которых готовят вкусные морепродукты. Благодаря таким местам Турция может удивить даже тех, кто уже не раз здесь отдыхал.