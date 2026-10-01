О новом фестивале "День открытых дверей" сообщила культурная редакция LSM. Мероприятие впервые пройдет в Риге 10 и 11 октября. Для посетителей откроют около 40 объектов, которые в обычное время не принимают туристов.

Какие здания можно будет посетить?

Организаторы предлагают участникам самостоятельно составить маршрут по городу и увидеть архитектуру Риги изнутри. Речь идет не только о внешнем виде зданий, но и об их интерьерах, истории и особенностях, которые обычно скрыты от посетителей.

Среди объектов, которые откроют для экскурсий: Рижский цирк, Сад Августина, здание "Рош", Дом Вагнера, Мясной рынок, офисы NRJA и OAD, а также две водонапорные башни на улице Матиса и в районе Чиекуркалнс. В программу также вошли "Великолепный дворец" и недвижимость на улице Елизавета, 2.

Почему организаторы решили открыть эти локации?

"День открытых дверей" – это формат архитектурного фестиваля, зародившийся в Лондоне еще в 1990-х годах. Его идея заключается в том, что знакомиться с архитектурой лучше всего не только через лекции, фильмы или мастер классы, а непосредственно внутри зданий.

По словам архитектора Карлиса Яунроманса, организаторам пришлось договариваться с владельцами различных объектов. Их реакция на предложение была неоднозначной.

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Владельцы и компании, которым принадлежат офисные здания, в основном положительно восприняли инициативу. В то же время с частными домами ситуация сложнее, поскольку их владельцы сами решают, насколько они готовы открывать личное пространство для посетителей.

Больше всего трудностей возникало со зданиями, принадлежащими государственным или местным органам власти. Несмотря на это, организаторам удалось включить в программу водонапорную башню Чиекуркалнс, водонапорную башню на улице Матиса и здание на улице Елизавета, 2.

Как зарегистрироваться на экскурсию?

Интерес к фестивалю оказался значительным уже после открытия бронирования. Однако из-за большого количества локаций свободные места на отдельные бесплатные туры еще остаются. Зарегистрироваться на доступные экскурсии можно на сайте фестиваля.