Про новий фестиваль "День відкритих дверей" повідомила культурна редакція LSM. Захід вперше відбудеться в Ризі 10 та 11 жовтня. Для відвідувачів відкриють близько 40 об'єктів, які у звичайний час не приймають туристів.

Які будівлі можна буде відвідати?

Організатори пропонують учасникам самостійно сформувати маршрут містом і побачити архітектуру Риги зсередини. Йдеться не лише про зовнішній вигляд будівель, а і про їхні простори, історії та особливості, які зазвичай приховані від відвідувачів.

Серед об'єктів, які відкриють для екскурсій: Ризький цирк, Сад Августина, будівля "Рош", Будинок Вагнера, М'ясний ринок, офіси NRJA та OAD, а також дві водонапірні вежі на вулиці Матіса та в районі Чієкуркалнс. До програми також увійшов "Чудовий палац" та нерухомість на вулиці Єлизавета, 2.

Чому організатори вирішили відкрити ці локації?

"День відкритих дверей" – це формат архітектурного фестивалю, який виник у Лондоні ще в 1990-х роках. Його ідея полягає в тому, що знайомитися з архітектурою найкраще не лише через лекції, фільми чи майстер-класи, а безпосередньо всередині будівель. За словами архітектора Карліса Яунроманса, організаторам довелося домовлятися з власниками різних об'єктів. Їхня реакція на пропозицію була неоднаковою.

Власники та компанії, яким належать офісні будівлі, здебільшого позитивно сприйняли ініціативу. Водночас із приватними будинками ситуація складніша, оскільки їхні власники самі вирішують, наскільки готові відкривати особистий простір для відвідувачів. Найбільше труднощів виникало з будівлями, що належать державним або місцевим органам влади. Попри це, організаторам вдалося включити до програми водонапірну вежу Чієкуркалнс, водонапірну вежу на вулиці Матіса та нерухомість на вулиці Єлизавета, 2.

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Як зареєструватися на екскурсію?

Інтерес до фестивалю виявився значним уже після відкриття бронювання. Проте через велику кількість локацій вільні місця на окремі безкоштовні тури ще залишаються. Зареєструватися на доступні екскурсії можна на сайті фестивалю.