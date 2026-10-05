В столице Испании открыли памятник Лесе Украинке: где именно его можно увидеть

В Мадриде, столице Испании, 2 октября 2026 года торжественно открыли памятник Лесе Украинке. Памятник установлен на площади, которая носит имя украинской писательницы, неподалеку от Посольства Украины.

Об открытии памятника сообщила председатель Союза украинок Испании Лариса Пелюх в своем фейсбуке. Она рассказала о торжественной церемонии и поделилась подробностями события.

Какие подробности известны?

Автором монумента стал заслуженный художник Украины Николай Обезюк. Памятник установлен на Plaza de Lesya Ukrainka – площади Леси Украинки, расположенной рядом с Посольством Украины в Мадриде.

Открытие памятника Лесе Украинке / фейсбук Larysa Pelyukh

Церемония состоялась 2 октября 2026 года и была приурочена к 155-летию со дня рождения Леси Украинки. Для украинской общины Испании это стало особенным событием, ведь установка памятника была давней мечтой. В торжественном открытии приняли участие представители посольства Украины в Испании и украинской общины.

Где находится памятник Лесе Украинке в Мадриде: смотреть на картах