Про відкриття пам'ятника повідомила голова Спілки українок Іспанії Лариса Пелюх у своєму фейсбуці. Вона розповіла про урочисту церемонію та поділилася подробицями події.

Які деталі відомі?

Автором монумента став заслужений художник України Микола Обезюк. Пам'ятник встановили на Plaza de Lesya Ukrainka – площі Лесі Українки, що розташована поруч із Посольством України в Мадриді.

Відкриття пам'ятника Лесі Українці / фейсбук Larysa Pelyukh

Церемонію провели 2 жовтня 2026 року та приурочили до 155-річчя від дня народження Лесі Українки. Для української громади Іспанії це стало особливою подією, адже встановлення монумента було давньою мрією. В урочистому відкритті взяли участь представники посольства України в Іспанії та української громади.

Де розташований пам'ятник Лесі Українці у Мадриді: дивитись на картах