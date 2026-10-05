Об открытии памятника сообщила председатель Союза украинок Испании Лариса Пелюх в своем фейсбуке. Она рассказала о торжественной церемонии и поделилась подробностями события.

Какие подробности известны?

Автором монумента стал заслуженный художник Украины Николай Обезюк. Памятник установлен на Plaza de Lesya Ukrainka – площади Леси Украинки, расположенной рядом с Посольством Украины в Мадриде.

Открытие памятника Лесе Украинке / фейсбук Larysa Pelyukh

Церемония состоялась 2 октября 2026 года и была приурочена к 155-летию со дня рождения Леси Украинки. Для украинской общины Испании это стало особенным событием, ведь установка памятника была давней мечтой. В торжественном открытии приняли участие представители посольства Украины в Испании и украинской общины.

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