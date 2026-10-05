Об открытии памятника сообщила председатель Союза украинок Испании Лариса Пелюх в своем фейсбуке. Она рассказала о торжественной церемонии и поделилась подробностями события.
Какие подробности известны?
Автором монумента стал заслуженный художник Украины Николай Обезюк. Памятник установлен на Plaza de Lesya Ukrainka – площади Леси Украинки, расположенной рядом с Посольством Украины в Мадриде.
Открытие памятника Лесе Украинке / фейсбук Larysa Pelyukh
Церемония состоялась 2 октября 2026 года и была приурочена к 155-летию со дня рождения Леси Украинки. Для украинской общины Испании это стало особенным событием, ведь установка памятника была давней мечтой. В торжественном открытии приняли участие представители посольства Украины в Испании и украинской общины.
Где находится памятник Лесе Украинке в Мадриде: смотреть на картах